Todo lo que debes saber acerca de los conciertos de j-hope en México

j-hope pisará México por primera vez en su faceta como solista, por lo que ARMY ya se encuentra en preparativos para vivir un par de noches inolvidables en el Palacio de los Deportes. Es por eso que aquí te presentamos todo lo que tienes que saber acerca de los conciertos de Hobi en Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Hope on the Stage’.

¿Cuándo son los conciertos de j-hope en México?

Los días sábado 22 y domingo 23 de marzo, Jeong Hoseok se presentará por primera vez como solista frente a su público mexicano para interpretar varios de sus más grandes éxitos, como ‘Arson’, ‘Neuron’, ‘More’ e incluso ‘Sweet Dreams’, su lanzamiento más reciente al lado de Miguel.

¿Dónde se llevarán a cabo los shows de j-hope en CDMX?

El Palacio de los Deportes será el encargado de albergar a los más de 19,824 fanáticos del integrante de BTS. Cabe destacar que ambas fechas hicieron sold out, por lo que el recinto se encontrará en su aforo máximo este fin de semana.

La dirección precisa de este, que es uno de los recintos más importantes de México, es: Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

J-Hope llegará a México con su gira mundial (Foto: BigHit Music)

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Las estaciones de metro más cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad de los Deportes y Velódromo, ambas de la Línea 9 (también reconocida por ser la línea de color café) del Sistema de Transporte Colectivo.

¿A qué hora inicia el concierto?

Para ambos días, los boletos marcan las 20:00 horas como el momento en que darán inicio los conciertos.

¿Cuál es el setlist?

No es el primer show de j-hope como parte de su gira ‘Hope on the Stage’, por lo que se puede tener una idea de las canciones que interpretará en el Palacio de los Deportes basándonos en sus conciertos en otros países. Las cuales son:

What if…

Pandora’s Box

Arson

STOP

MORE

On the street (solo version)

Lock/unlock

I don’t know

I wonder…

Trivia: Just Dance

Sweet Dreams

1 Verse

Base Line

HANGSANG

Airplane

Airplane Pt. 2

MIC Drop

Silver Spoon

Dis-ease

Outro: Ego

Daydream

Chicken Noodle Soup

Hope World

= (Equal sign)

Future

NEURON

J-Hope Imagen de Getty Images

¿Qué objetos están prohibidos ingresar al Palacio de los Deportes?

Según el sitio web oficial del Palacio de los Deportes, está prohibido ingresar al recinto con:

Sustancias ilegales como drogas o parafernalia

como drogas o parafernalia Armas

Masajeadores

Rayos láser

Luces químicas

Guantes de LED

Carteles mayores a 11 x 43 cm

Pancartas y postes

Cámaras profesionales o con lentes desmontables

Equipos de grabación de video o audio

¿Con qué objetos sí se puede ingresar al Palacio de los Deportes?

El sitio web oficial del Palacio de los Deportes señala los siguientes artículos como permitidos para ingresar con ellos:

Tapones para los oídos

Toallas y tampones individuales

Medicamentos con receta médica

Binoculares sin láser

Cámaras no profesionales

Banners pequeños

Peluches pequeños

Lightsticks

¿Dónde encontrar mercancía oficial?

Para celebrar su visita al país, Hobi lanzó mercancía oficial diseñada especialmente para México, que se podrá adquirir los días de los conciertos en diferentes puntos del Palacio de los Deportes:

En la sección VIP del Palacio de los Deportes desde las 14:00 horas hasta media hora después de que finalice el concierto.

desde las 14:00 horas hasta media hora después de que finalice el concierto. En la Puerta 5, Puerta 6, GYM, WC y PIZZA en las inmediaciones del Palacio de los Deportes desde las 18:00 horas hasta que termine el concierto.

J-hope de BTS . (Michael Hickey, Foto: Getty Images/Getty Images)

¿Qué son los freebies?

En los conciertos de k-pop es común que los asistentes regalen pequeños detalles para conmemorar la ocasión. Cualquiera puede tanto regalar, como recibir o intercambiar.

¿Qué es un lightstick?

Usualmente, grupos y artistas de k-pop tienen un lightstick que los identifica, es decir, una vara de luz con un diseño único.

Para los conciertos de j-hope se puede utilizar el Army Bomb, es decir, el lightstick oficial de BTS. Este se sincronizará con la música durante el show generando un espectáculo de luces impresionante.

Shakira tendrá concierto el mismo día

Otro dato a tomar en cuenta es que Shakira tendrá un concierto el 23 de marzo en el Estadio GNP, recinto vecino del Palacio de los Deportes, por lo que habrá una gran cantidad de gente en los alrededores. Será necesario tomar precauciones para evitar disturbios o conglomeraciones.

Personas con membresía de Weverse recibirán un regalo especial

Quienes tengan la membresía de BTS en Weverse podrán dirigirse a la ‘ARMY Zone’ en el Pabellón Oeste del recinto, donde se verificará su boleto junto con la membresía para recibir un regalo especial.

Esto se podrá hacer ambos días de los conciertos en desde las 12:00 horas hasta las 19:00 horas.

Envía una carta a j-hope

Habrá un buzón de cartas móvil alrededor del Palacio de los Deportes en el que ARMY podrá dejar una carta que más tarde se le entregará a j-hope