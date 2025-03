Aislinn Derbez niega que la relación con Mauricio Ochmann terminará por serie: “nos hacían pelear mucho”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron una de las parejas favoritas por los seguidores de la farándula mexicana, quienes aseguraban que su matrimonio sería eterno. Sin embargo, una serie desenmascaró la dinámica que mantenían en unión.

‘De viaje con los Derbez’ es uno de los realitys más vistos de la actualidad, alcanzando un gran número de audiencia que se ve atraída por la vida de una de las dinastías más cómicas de la televisión en México, que siempre sorprende con las experiencias realizadas por los integrantes.

La primera temporada mostró unas vacaciones visitando Marruecos, y en esta participaron Eugenio, la cantante de ‘Sentidos Opuestos’ Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos, y Aislinn Derbez, su hija mayor, junto con Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

¿La serie pudo ser el motivo de su separación?

Después del estreno de la serie ‘De viaje con los Derbez’ a través de Amazon Prime Video, no tardaron en salir diversos comentarios sobre las peleas que protagonizaban las parejas en el reality, en el que aseguraban que la dinámica que mantenían no parecía ser igual a la que aparentaban en redes sociales.

Semanas después salió a la luz la noticia de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se encontraban en medio del divorcio, lo que generó especulaciones sobre los motivos que los llevaron a separarse. Entre estos estaba el rodaje de la primera temporada del proyecto, en el que parecían mostrar incompatibilidad.

Pese a las críticas, los famosos decidieron omitir comentarios sobre la situación que estaban atravesando y las razones detrás de su separación, pero es hasta ahora que uno de ellos ha revelado que las causas no fueron las que se creían.

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre las peleas en el reality

En una entrevista en el programa Hoy, Aislinn fue cuestionada sobre su separación con Mauricio Ochmann, en la que aseguró que la serie ‘De viaje con los Derbez’ no tuvo nada que ver en su divorcio, afirmando que sí hubo diferencias por la producción, pero no fue el motivo de la ruptura, revelando un detalle sobre las peleas que protagonizó con el actor en el reality:

“Creo que en la serie más bien nos hacían pelear mucho y nos hacían tener conflictos que, en la realidad, ni siquiera existían. Lo que sí sé es que pudo haber habido algunas diferencias entre Mauricio y la situación de la serie, por ejemplo, como que él no se sentía tan cómodo con esa situación. La dinámica familiar, por ejemplo, pudo haber sido algo con lo que no se sentía tan bien en la serie. Pero no tanto entre nosotros. Yo creo que fueron otros temas.”

