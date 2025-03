Capital Cities encenderá el Tecate Pal' Norte con canciones de su nuevo álbum ‘Hurricane of Frowns’

Capital Cities, dúo conformado por Ryan Merchant y Sebu Simonian, promete un 2025 cargado de éxitos y música nueva, además de presentaciones en vivo en festivales de la talla del Tecate Pal' Norte en Monterrey, donde interpretarán varios de sus más grandes éxitos, entre los que se incluye su canción viral ‘Safe and Sound’.

De esta manera, en una entrevista exclusiva con Publimetro, Sebu reveló lo emocionado que está de visitar México y dio detalles de su más reciente lanzamiento, ‘Hurricane of Frowns’, un álbum que se compone de temas nuevos, así como remixes y remakes de las canciones que los catapultaron a la fama.

Capital Cities listos para encender al público en el Tecate Pal' Norte

¿Qué es lo que más les gusta de presentarse en México?

La energía de los fans. Todas las veces que nos hemos presentado en México, sin importar el estado, han quedado en mi memoria como una experiencia realmente emocionante y divertida por la energía de los fans. Les gusta bailar, les gusta sonreír, y eso se queda en mi memoria.

Capital Cities Imagen de Instagram: @capitalcities

¿Qué pueden esperar los fans de su show en Pal' Norte?

Pal' Norte será muy especial porque vamos a tocar las dos noches. El 5 de abril tendremos un set acústico. Y el domingo 6 haremos nuestro show regular de música electrónica para bailar. El set acústico será muy especial porque nunca hemos hecho uno antes, así que estoy un poco nervioso. Será muy íntimo y nos sentiremos muy vulnerables. Ojalá los fans también se sientan así.

¿Cómo se preparan para tocar en un festival como estos?

Somos bendecidos por haber tocado en muchos festivales a lo largo de 10 años y nos preparamos practicando y siempre tratando de incorporar algo nuevo en nuestro show. Pero en general, nos gusta complacer a la audiencia con grandes hits como ‘Safe and Sound’. Nos gusta divertirnos.

¿Cómo conectan con los fans de diferentes países, como México?

Solo llegamos y hacemos nuestro show, como lo hacemos en todo el mundo. Cada país reacciona de manera diferente. En algunos países son más serios y les gusta solo quedarse parados escuchando nuestras canciones. Y en otros países se descontrolan, como en Latinoamérica, que por lo general es un público con más energía.

¿Qué impresión les gustaría dar a oyentes casuales en el Pal' Norte?

Nos gusta tocar canciones que son divertidas y emocionantes, pero también interesantes, creativas y artísticas. Amamos a nuestra audiencia porque aprecian ambos lados de la banda.

Sebu Simonian de Capital Cities Imagen de Instagram: @capitalcities

¿Tocarán canciones nuevas en su presentación en el Pal' Norte?

Claro, habrá nuevo material. Aún estamos trabajando y ensayando el nuevo set, pero definitivamente escucharán varias de nuestras canciones viejas adaptadas a un nuevo estilo en este set.

¿Hay alguna canción en específico que les emociona tocar?

Me emocionan mucho todas. Pero al final de nuestro set, un nuevo remix de ‘One Minute More’ será una buena manera de terminar nuestro show.

‘Hurricane of Frowns’, el nuevo álbum de Capital Cities que demuestra ambos lados de la banda

¿Dónde encontraron la inspiración para crear su nuevo álbum?

Este nuevo álbum es una versión alternativa de nuestro primer disco. El nuevo álbum se llama ‘Hurricane of Frowns’, que es una frase de nuestra canción ‘Safe and Sound’. Aún así, tiene nueva música, covers y remakes. Es una invitación para que nuestros fans nos descubran de una nueva manera.

Ryan Merchant de Capital Cities Imagen de Instagram: @capitalcities

¿Cómo describirían el sonido de ‘Hurricane of Frowns’?

Caprichoso, experimental, divertido y definitivamente alternativo.

¿Hay alguna canción en este álbum que tenga un significado especial para ustedes?

Tenemos una colaboración con André 3000, tiene un verso muy bueno. Personalmente, me encanta la canción ‘She Flows Like H20’, que es una nueva canción para nuestros fans que escribimos en el tiempo de nuestro primer álbum, pero nunca la lanzamos porque estaba incompleta. Recientemente descubrimos a una cantante llamada Alex Rzyan que canta en esta canción e hizo un gran trabajo. Estoy muy orgulloso. También me gusta la versión rock de ‘Sold a Bed, but Not My Stereo’. Así que, si hay algunas canciones a las que se les debe prestar atención, definitivamente son esas tres.

¿Cómo se sienten respecto al crecimiento de su fandom a lo largo de los años y cómo creen que este álbum conecta con ellos?

Tuvimos mucha suerte de darnos cuenta de que ‘Safe and Sound’ se volvió viral en redes sociales por diferentes trends en TikTok e Instagram en los últimos años, lo que expuso la canción a un público más joven y lo único que puedo hacer es agradecer y decir que nos sentimos bendecidos.

¿Qué hay de diferente en este nuevo álbum comparado con lanzamientos anteriores?

Es una versión un poco más oscura y experimental de nuestro primer álbum y también contiene varios covers y algunos remixes. Se podrán dar cuenta de que el arte fue realizado por la misma persona que se encargó del arte para nuestro primer álbum, e hizo algo fresco con eso, así que está conectado. Además, estamos trabajando en un nuevo álbum que saldrá a finales de este año y será algo completamente nuevo, con nuevas ideas y una nueva dirección.