Mamá de Gala Montes responde a periodista por decir que ‘el hambre es canija’ tras grabar con Adrián Marcelo

La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los programas más exitosos. Durante las dos ediciones realizadas, los mexicanos pudieron ver los enfrentamientos entre los participantes, mismos que usaron todas sus estrategias para desprestigiar a su rival. Si bien hay muchos casos, uno de los más sonados fue el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes.

Si bien algunos internautas pensaron que la enemistad era cosa del pasado, en las últimas horas se comenzaron a popularizar fotos y videos de la reunión que tuvieron Adrián Marcelo y Crista Montes. Así es, las dos celebridades se juntaron para grabar un video en el que es más que claro que abordarán el tema de La Casa de los Famosos México.

Entre todas las reacciones, resaltó lo escrito por Joanna Vega-Biestro, quien es una de las conductoras estelares en Sale el Sol, el matutino de Imagen Televisión: “El hambre es canija”.

Crista Montes responde a Joanna Vega Biestro y la compara con Daniel Bisogno

Minutos después del posteo realizado por la periodista, Crista no se quedó callada y compartió un video en el que respondió directamente hacia Joanna: “Hola, buenas noches. Aquí recibiendo muchos mensajitos, pero uno que me llamó la atención es de el de Joanna Vega Biestro. Siempre tan atinada ¿No? El hambre es canija. Pues fíjate, Joanna, que lo mismo digo de ti. El hambre es canija ¿Qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño? Porque lo que yo recibo de ti siempre ha sido lo mismo, ¿eh?“.

“¿Qué se siente tragar todo los días de hacer tanto daño a la comunidad ¿Eh? Porque no creas que eres santo de mi devoción ni de muchos, ¿eh? A muchos les cagas ¿Sí has visto? Igual le pasó a Bisogno ¿Viste? Y tú comes de eso todos los meses. De eso comes todos los meses", continuó la madre de Gala Montes.

“Y yo no te ando criticando. No escupas para arriba. No escupas para arriba. Ya van muchas veces que te metes conmigo para que vean que los medios de comunicación fomentan el odio y fomentan la violencia contra las mujeres. Ya van varias, Joanna. Ya van varias”, finalizó.