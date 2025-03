Jay Wheeler florece con ‘Girasoles’, su álbum más personal

Jay Wheeler hace de su nuevo álbum Girasoles, una terapia musical, un trabajo que marca una etapa de madurez en su vida y carrera. Este disco no solo refleja su evolución musical, sino que es también un viaje emocional que encapsula momentos clave de su vida personal.

Jay Wheeler ha superado momentos difíciles, como el accidente automovilístico que sufrió el año pasado en una carretera de Orlando, un evento que lo llevó a replantear su vida.

“Este álbum es todo lo que estoy viviendo en este momento. Cuando hablo de ‘temporada’, me refiero a cómo me siento en esta etapa. Ahora soy padre, soy esposo, y van a notar esa madurez en mi música”, compartió en entrevista con Publimetro.

Jay Wheeler charló con Publimetro por el estreno de su álbum Girasoles (Foto: Cortesía)

El cantante destacó que su nuevo material recuerda a sus inicios con Platónico, su primer álbum, el cual se caracterizaba por una propuesta seria y profunda sobre el amor y el desamor.

<i>“Cuando vean los videos musicales, cuando vean los visualizers, se van a dar cuenta que estoy en un proceso de paz, de armonía, de buscar la luz y de tener una relación con Dios”.</i> — Jay Wheeler

“Sé que la gente extrañaba ese lado de mí, y este disco es justamente eso: un regreso a mis raíces”, afirmó.

Uno de los mayores desafíos al crear el disco fue el embarazo de su esposa.

“Estábamos terminando el álbum cuando ella estaba a punto de dar a luz. Sabía que en cuanto naciera nuestra hija, no iba a querer separarme de ellas, así que trabajé contra el tiempo para terminar todo. Afortunadamente, logramos cerrar el disco antes del parto”, recordó.

Más allá de su sonido, Girasoles transmite un mensaje de armonía. “Cuando escuchen las canciones y vean los videos, se darán cuenta de que estoy en un proceso de paz, de buscar la luz y fortalecer mi relación con Dios”, expresó.

Sobre el estreno del álbum, confesó que le genera ansiedad. “Soy tranquilo cuando sé qué va a pasar, pero con un lanzamiento nunca se sabe. Me pongo nervioso y a veces de mal humor, pero al final, cuando veo todo el trabajo reflejado, me llena de felicidad”.

El nuevo sencillo es No Sé Qué Me Queda (NSQMQ), una balada que aborda cómo la música ayuda a enfrentar las dificultades de la vida. Pero este no es el único tema con un trasfondo personal.

“Además, Abrázame Fuerte será el focus track cuando salga el disco, porque es una canción muy especial inspirada en mi accidente. También hay un tema dedicado a mi hija, que representa lo que siento ahora como padre. Cada canción tiene un significado importante para mí“, explicó Wheeler.

Los girasoles y su significado especial

El título del álbum no es casualidad. Para Jay Wheeler, los girasoles tienen un profundo significado, pues están ligados a su historia de amor con su esposa, Samira.

“Cuando empezamos a salir, la primera flor que le regalé fue un girasol. Desde entonces, se convirtió en algo especial para nosotros. Ahora, le regalo girasoles cada mes, porque quiero que siempre recuerde que mi amor por ella sigue vivo y lo estará toda la vida”, confesó.

Pero su conexión con los girasoles también se ha extendido a sus fans.

“Mis seguidores comenzaron a regalarme girasoles cuando vieron que yo se los daba a Samira, y así se convirtió en mi flor favorita. Desde hace tiempo quería hacer un disco con este nombre, para devolverle al mundo un poco de esa luz”.

Música como refugio

Para Jay Wheeler, la música es mucho más que entretenimiento: es una forma de sanar. “Siempre he querido que mi música sea una terapia, un refugio para quienes la escuchan. Si te sientes solo o triste, quiero que mis canciones te ayuden a salir adelante. Yo también he pasado por momentos difíciles y ahora, gracias a Dios, estoy en un lugar mejor”, compartió.

Lazos con México

Jay Wheeler tiene un cariño especial por México y su música. “Es uno de los lugares donde más me escuchan y me encantaría colaborar con artistas mexicanos. Una Como Tú, una de mis canciones, tiene un toque de ranchera romántica porque me inspiro mucho en ustedes. Les tengo un gran respeto a sus músicos y cantantes".

Hoy, Jay Wheeler ha superado grandes pruebas y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. “Soy el hombre más feliz del planeta ahora mismo”, concluyó.

Claves del álbum Girasoles

Homenaje a los pilares más importantes de su vida: su familia (madre, esposa, hija), su fe y sus experiencias recientes.

Representa un ciclo de crecimiento, dividido en tres fases: Siembra (el inicio del proceso de cambio), Crecimiento/Florecer (el desarrollo personal) y Madurez (su consolidación como artista y persona).

¿Cuándo se lanza Girasoles?

El disco se estrena este jueves 20 de marzo por la noche, en todas las plataformas.