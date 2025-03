Karime Pindter habría orquestado entrevista de Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes

La polémica alrededor de la entrevista que Adrián Marcelo le realizó a la mamá de Gala Montes continúa, pues un nuevo detalle salió a la luz, ya que usuarios de internet señalaron a Karime Pindter y a sus fanáticos de ser responsables de orquestar el encuentro del youtuber y Crista Montes.

Adrián Marcelo recurrió a sus redes sociales para lanzar una oferta a la mamá de Gala Montes: una entrevista a cambio de 350 mil pesos. Al parecer Crista Montes no pudo negarse al trato y cedió la entrevista, tal como lo hizo a través de una publicación en Instagram, donde destacó que el regiomontano es un “caballero”.

Dicha situación generó críticas en redes sociales: “Con una mamá así mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Por eso su hija la sacó de su vida”, “Qué horror que por unos minutos de fama le haga esto a su hija”, “Ahora entiendo a las chicas Montes, mejor huérfanas”, “Anciana hambreada, por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre” y “Luego no ande llorando que sus hijas no la quieren y no la ayudan”

¿Karime Pindter detrás del escándalo por la entrevista de Adrián Marcelo y Crista Montes?

Karime Pindter y Gala Montes se distanciaron e incluso la intérprete de ‘Tacara’ la acusó de robarle ofertas laborales. De esta manera, usuarios de internet señalaron a Karime Pindter de ser quien orquestó la entrevista de Adrián Marcelo y Crista Montes con la intención de dañar la imagen de la actriz.

“Esta entrevista fue orquestada por fans de Karime. Ellas contactaron a la señora con el youtuber. Sería bueno también exponer al fandom que lleva meses acosando a Gala por instrucciones del equipo de Karime Pindter”, escribió @WonkCxoxo en X, quien además aseguró tener audios y pruebas de sus aseveraciones.

Las opiniones se dividieron en los comentarios del post, pues mientras algunos aseguraron que era imposible que Karime y sus seguidores estuvieran detrás de esto, otros confirmaron la información.