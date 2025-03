¿Ella lo vio? Joven acude con playera de Piqué al primer concierto de Shakira en CDMX

Después de muchos meses de espera, miles de personas pudieron darse cita en el Estadio GNP para corear los más grandes éxitos de Shakira. Tras pasar por Monterrey y Guadalajara, la intérprete de ‘Pies descalzos’ inició con la primera de siete presentaciones que tendrá en la Ciudad de México.

Los fans de la nacida en Colombia planearon, por semanas, la ropa que utilizarían durante el concierto. Entre todos los outfits, algunos presentes quedaron sorprendidos por el joven que optó por llevar una playera del Barcelona. Sí, la misma que defendió Piqué.

Al estar en una sección tan cerca del escenario, algunos internautas sospechan de que Shakira logró ver al joven y por eso le agradeció a todos sus fans por ayudarla a superar su separación del exfubolista español.

Shakira agradece a México por ayudarla a superar su rompimiento con Piqué

Tras interpretar los primeros temas como La Fuerte y Girl Like Me, Shakira se dio tiempo para dedicar las primeras palabras a las 60 mil personas que se reunieron en el Estadio GNP Seguros. La compositora se mostró muy feliz por aterrizar en Ciudad de México y agradeció por batir el récord de presentaciones en el recinto.

“Esta es una de las fechas más especiales de toda esta gira. Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a todo el cariño que me dan”.

Finalmente, la colombiana agradeció por no dejarla sola luego de la tormentosa separación de Gerard Piqué: “Estos años no han sido nada fáciles para mí. Estoy en deuda con ustedes porque cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron; cuando necesité fuerzas, ustedes me las dieron; cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon. Les debo tanto”, finalizó.