St. Vincent abrirá los conciertos de Oliva Rodrigo: conoce sus fechas en México

St. Vincent ha tenido la música en su camino desde muy pequeña con tan solo 12 años. Desde sus primeros proyectos musicales, ha tenido el Talking Heads como uno de sus sonidos abanderados, y algunas pinceladas como los de Prince y David Bowie.

St. Vincent, fue abriéndose paso en la industria con sus ritmos viscerales, letras profundas y puestas en escena disruptivas.

All Born Screaming, su más reciente trabajo discográfico, seguramente marcará un antes y un después en su reconocimiento como artista.

La cantante está a punto de llegar a México para ofrecer algunos conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en esta última ciudad será la abridora de los conciertos de Olivia Rodrigo.

St. Vincent a punto de llegar a México con su nuevo disco (Foto: Cortesía)

Ha ganado diferentes Grammy en su carrera, en la ceremonia más reciente ha recibido cuatro, ¿cómo cree que eso ha contribuido en su carrera?

–Fue realmente genial y muy gratificante, supongo. He ganado algunos Grammy antes, pero ganar el mayor número por un disco que yo misma produje, es lo que más significa para mí. Es un buen indicador para confiar en tus instintos y hacer lo que quieras.

Lanzó ‘Todos nacen gritando’, la versión en español de su último álbum, ¿qué la inspiró a emprender este proyecto y cómo fue el proceso para adaptar sus canciones al español y explorar nuestra diversidad e identidad?

–Crecí en Texas, así que soy muy cercana a la cultura mexicana. Es muy importante para mí. Algunos de mis espectáculos y experiencias favoritas en toda mi vida las he tenido en países que hablan español, ya sea Colombia, México, Argentina o España. Creo que hay un aprecio por el público de habla hispana muy muy especial. Puede parecer mucha gente, pero realmente ellos, y la música, significan mucho para mí.

La música es la vida misma, y siento que eso de algún modo en Estados Unidos lo damos por sentado. Así que quería agradecerles un poco a los fans que hablan español. No soy hispanohablante, pero hacer un disco de este tipo me ayuda a mejorar mi español.

<i>“Crecí en Texas, así que soy muy cercana a la cultura mexicana. Es muy importante para mí. Algunos de mis espectáculos y experiencias favoritas en toda mi vida las he tenido en países que hablan español, ya sea Colombia, México, Argentina o España</i><i>"</i> — St. Vincent

Honestamente, ¿siente que la música la ha salvado de alguna manera?

–La música me ha salvado la vida muchas veces, en todos los sentidos. En los malos momentos, ha sido un lugar al que puedo acudir. Si escucho la música de otras personas, me salva. Pero a la hora de hacer mi música propia, también me salva, porque puedo tener un lugar donde poner todo el caos y la locura que vive en el mundo en estos tiempos.

La versión en español de Sweetest Fruites bastante interesante porque hay elementos sonoros extra en comparación a la canción en inglés, ¿cómo fue darle ese giro a esa canción en específico?

— Creo que algunas canciones de esa adaptación eran más difíciles que otras para que sonaran bien. Por ejemplo, hay algunas canciones que tienen muchas palabras y otras no tanto. Para ser más clara, tuve la sensación de que el español, por su naturaleza, tiene palabras muy muy largas (risas). ParaSweetest Fruitpusimos lo que mencionas, algo particular como un sonido vagamente parecido al reguetón, así que por eso hay un sentimiento distinto. Era una canción que se cantaba muy bien y con facilidad, ya que a pesar de lo largo de las palabras, eran fáciles de aprender. En la versión en inglés canto una frase que es: “The Sweetest Fruit is on the limb” y no se escuchaba bien al momento de traducirla.

Entonces, mi mejor amigo, Alan Del Río Ortíz, hizo la traducción conmigo, la cambiamos a “La fruta más dulce está por las ramas”. Es realmente diferente, y lo encuentro muy hermoso y poético, porque es tener que ir a buscarlo y darle otro sentido, y eso, te acerca más a tus propias canciones. Entonces, hay todo tipo de situaciones como esa en todo el disco en general. Haciendo ‘Todos nacen gritando’, fue la manera más hermosa de ver esto de una manera diferente, gracias a las palabras.

St. Vincent a punto de llegar a México con su nuevo disco (Foto: Cortesía)

Conciertos de St. Vincent en México

31 de marzo en C4 Concert House (Guadalajara).

2 y 3 de abril abrirá los conciertos de Olivia Rodrigo en el Estadio GNP Seguros (CDMX).

6 de abril en el Tecate Pa’l Norte (Monterrey)