Sonia Ortiz plasma su amor por la cocina con ‘Al fuego con Sonia’

El programa ‘Al fuego con Sonia’ es una ventana a la percepción culinaria de Sonia Ortiz, quien plasma su pasión por la cocina en cada episodio. A través de la pantalla, Sonia comparte recetas originales, transmitiendo el amor y la dedicación que siente por el arte de cocinar.

Sonia Ortiz no solo se limita a mostrar cómo preparar deliciosos platillos, sino que también a través de su carisma y cercanía hace que el espectador se sienta parte de su cocina, aprendiendo y disfrutando de cada paso.

‘Al fuego con Sonia’ se convierte así en una experiencia que va más allá de la gastronomía, conectando con las emociones y los recuerdos que la comida provoca. La autenticidad de Sonia Ortiz y su amor por la cocina son los ingredientes principales de este proyecto, mismo del que habló para Publimetro.

¿Cómo te sientes por estrenar un nuevo programa a través de El Gourmet TV?

“Estoy muy emocionada porque realmente es una faceta nueva. He hecho recetas ya desde la séptima temporada con El Gourmet y tengo 15 años en YouTube haciendo videos, pero realmente lo del fuego lo había publicado muy poco, entonces me hace mucha ilusión, porque es un contenido nuevo”.

¿Con qué retos te enfrentaste al hacer ‘Al fuego con Sonia’?

“El reto más importante fue que como no es casualidad que tenga yo 15 años cocinando y nunca haya hecho cosas al fuego, creo que es porque cuando yo estaba recién casada y bueno todos mis años de matrimonio el área del asador era como el área de los hombres, era el área prohibida y las mujeres eran en la cocina con las tortillas. Entonces, a mí la parrilla siempre me dio como ese respeto, nunca me quise meter a la parrilla porque sentí que era una actividad muy masculina, pero hoy el mundo ha cambiado mucho y hay muchas jóvenes parrilleras”.

¿Qué podrá encontrar el público en ‘Al fuego con Sonia’?

“A mí me encanta enseñar, la verdad es que en ese sentido he sido maestra toda la vida desde recién graduada de la universidad, tengo la facilidad de enseñar. Me encanta aprender y adoro enseñar, entonces, a la gente le gusta porque me entiende, además el concepto con el que lanzamos desde el principio fue de ponte el mandil y deja salir el chef que todos llevamos dentro y eso es darle el poder a todo el mundo de cocinar. No se tiene que ser chef para cocinar”.

Al dedicarte a una industria tan competitiva, ¿qué significa ser una representante de la gastronomía mexicana?

“Yo me siento muy orgullosa, porque yo a México lo llevo en el corazón, la verdad es que me gusta mucho que México se posicione en los canales de todo Latinoamérica, porque la cocina mexicana es única, realmente hay mucho que mostrar”.