¿Va a cancelar? Shakira lanza comunicado pidiendo disculpas a su público mexicano

Shakira lanzó un comunicado dirigido a su público mexicano, en el que pidió disculpas y destacó el cariño que le tiene a sus fans. Todo esto en medio de la incertidumbre porque cancele sus presentaciones en vivo tal como lo ha hecho en otros países.

La cantante colombiana demostró su amor por México con 11 fechas de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en diferentes estados de la república. Dicha serie de conciertos comenzó en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León y finalizará en la capital del país.

Tan solo en la Ciudad de México la Barranquillera programó siete fechas de las cuales ya sucedió la primera. A pesar de que las redes sociales se plagaron de fotos y videos de fanáticos de Shakira disfrutando el show, hubo quienes se quejaron porque inició tarde, razón por la cual no alcanzaron transporte público.

Shakira AP (Eduardo Verdugo/AP)

Shakira pide perdón a sus fanáticos mexicanos

Por medio de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram, Shakira expresó: “Anteayer se me comunicó con inexactitud la hora del show y se me dijo a mí y a mi equipo que empezábamos a las 9:30 pm, así que aprovechamos para ensayar y agregar las nuevas canciones sorpresa para ustedes”.

“Solo hasta ayer me enteré de que la hora anunciada en los tiquetes era a las 8:30 pm. ¡Cuando lo supe casi me da algo! Se pueden imaginar mi reacción… Para los siguientes shows me cercioraré personalmente de la hora anunciada y esperaré hasta que hayan entrado todos los asistentes”, agregó.

Asimismo confesó que la seguridad de sus seguidores es lo más importante para ella y que está ansiosa por subirse al escenario del Estadio GNP de nuevo: “Es muy importante para mí que quienes usan transporte público puedan regresar bien a sus casas. ¡Ustedes son y siempre serán mi prioridad! Nos vemos prontito. Lista para llenarme de su energía”.