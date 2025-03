Madre de Gala Montes se defiende de las críticas; asegura que sus hijas no le darán dinero cuando ella enferme

Crista Montes desató polémica cuando se dio a conocer que Adrián Marcelo le estaba ofreciendo una suma alta de dinero para que diera una entrevista contando su versión de la historia sobre lo que provocó la ruptura con sus hijas.

Pese a que el regiomontano había mencionado que aún estaba en espera de una respuesta, también se encontraba negociando la cifra monetaria, revelando que la madre de Gala también había puesto una serie de condiciones, entre éstas el que no se hablara mal de la joven actriz.

Sin embargo, el rumbo cambiaría de dirección cuando, a través de X, por la cuenta oficial de Adrián Marcelo, se publicó una fotografía del youtuber al lado de Crista, mostrándose muy sonrientes y horas después se filtraron fotografías de ambas figuras en un set de grabación.

Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes Imágenes de X: @adrianm10 y de Instagram: @sargentomatute

Una entrevista muy esperada

Después de que se dio a conocer que Crista Montes sí accedió a la oferta de Adrián Marcelo, las críticas no tardaron en salir, señalando a la mamá de Gala como una “traidora” al haber otorgado una entrevista al influencer que mostró ciertas acciones violentas hacia su hija durante ‘La Casa de los Famosos México’.

Fue la periodista Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el Sol’, quien por medio de X desaprobó la entrevista, arremetiendo contra la señora, quien actualmente está alejada de sus hijas por una polémica que se desató semanas antes de que la actriz ingresara al reality:

“El hambre es canija (...) que hable mal de Gala no es nuevo. Que se siente con la persona que ella misma denunció (claro pensó que su hija ganaría La Casa) confirma lo que su hija siempre dijo“.

El tuit fue respondido por Adrián Marcelo y por Crista, desatando más la polémica entre los famosos que actualmente son tendencia, siendo también una de las entrevistas más esperadas.

Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes Imagen de Instagram: @sargentomatute

Crista Montes rompe el silencio tras las críticas

A través de una transmisión en vivo por medio de TikTok, Crista Montes reveló la razón por la que aceptó la oferta de Adrián Marcelo por los problemas económicos que está atravesando:

“La oferta que me hizo Adrián Marcelo es una oportunidad que no se le ofrece a nadie. Me la ofrecieron a mí. Lo cierto es que el día de mañana me voy a enfermar, y no voy a tener ni hijas, ni dinero, y tengo un ching* de deudas que mis hijas no van a pagar ni me van a ayudar. Nadie piensa en eso".

Confesando que dudó mucho en la situación, sin embargo, al acercarse a sus hijas notó que aún había negativa por parte de ellas, por lo que entendió que “ya no son” (nada). Por lo que asegura que no deberían enojarse por la entrevista.

“No miento, sí la pensé, dije: ‘lo tomo, no lo tomo, lo subo, no lo subo’. Lo cierto es que dije: ‘hay de dos, o somos o no somos’. Si somos, me voy a sentar a hablar con mis hijas, pero no quieren hablar conmigo, ninguna de las dos. Entonces si no somos, no tienen por qué enojarse, porque no quieren saber nada de mí”.

La entrevista saldrá a la luz el próximo 23 de marzo a las 19:00 horas de Monterrey a través del canal de YouTube de Adrián Marcelo.

Ve el video aquí: