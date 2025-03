¡Sin ropa! Fede Vigevani denuncia robo previo a su presentación en Ciudad Juárez

El reconocido creador de contenido Fede Vigevani, quien se encuentra en pleno desarrollo de su Tour México 2025, vivió un inconveniente inesperado horas antes de su presentación en Ciudad Juárez. A través de una historia en Instagram, Fede compartió con sus seguidores que fue víctima de un robo, lo que generó sorpresa y preocupación entre sus fanáticos.

En su publicación, Fede explicó que al llegar a su hotel tras un largo día de viaje, descubrió que su maleta, que contenía toda la ropa para sus shows, había desaparecido. “Chicos, alguien se robó mi maleta con toda mi ropa de los shows, ¿pueden creer?”, comentó en su historia, mostrando su frustración por el robo que ocurrió de forma inesperada.

Aparentemente, durante el trayecto entre el aeropuerto y el hotel, el equipaje fue sustraído. “Acabo de llegar al hotel, me bajo de la camioneta y me doy cuenta que no está mi maleta. O sea, cada vez que llamo a un aeropuerto por un show, nos va a buscar seguridad y leí la maleta al de seguridad, me sube la camioneta y cuando llego al hotel no está la maleta. O sea, no sé qué hacer. Literalmente no sé qué hacer”, continuó Fede, desconcertado por lo sucedido.

La maleta contenía todo el vestuario del show

El creador de contenido detalló que este robo lo dejó en una situación complicada, ya que para cada show necesita varios outfits. “O sea, estoy en bolas. Literalmente tengo esta esta remera negra, un pantalón negro y nada más, no tengo nada. No pues, ¿cómo puede ser la gente tan rata?”, expresó, revelando su incomodidad ante la falta de vestimenta para su esperado evento.

La presentación a la que se refiere el influencer uruguayo, es la programada para este sábado 22 de marzo en el estadio Carta Blanca en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se tiene previsto que en el escenario, Fede estará acompañado de su elenco habitual, que incluye a Ian Lucas, Parcerito, Lukas Urkijo, Carlitos, Yankee, Guarura, Oscar del Rey, Iván, Boom y Arenovitz.

Además, el evento contará con la participación de Los Vecinos, Los Fachas y El Club Misterio, prometiendo una experiencia única para sus seguidores, llena de humor y momentos inolvidables, a pesar del trago amargo que expuso en su cuenta de Instagram.