Mamá de Gala Montes explica por qué puso a trabajar a su hija cuando era menor

El nombre de Crista Montes se ha mantenido entre las principales tendencias de redes sociales, ya que recientemente se estrenó la entrevista que ofreció para el canal de Adrián Marcelo, en donde aprovechó un segmento para revelar los motivos por los que su hija comenzó a trabajar cuando era menor de edad.

La relación entre Crista Montes y su hija se fracturó de manera abrupta tras una serie de desacuerdos personales y profesionales, por lo cual ante las dudas que siguieron de algunos usuarios, la mamá de Gala habló del tema por primera vez durante una entrevista de YouTube.

Gala Montes y su mamá Gala Montes y su madre Crista tuvieron una fuerte pelea en las redes sociales poco antes de que la actriz ingresara a "La casa de los famosos". (Instagram @cristamontes)

Mamá de Gala Montes confiesa por qué puso a trabajar a su hija

En medio de la entrevista, Adrián Marcelo cuestionó a Crista Montes sobre los motivos por los que Gala Montes comenzó a trabajar cuando era menor, señalando que había tomado la decisión por cuestiones relacionadas con el dinero, además de explicar que su hija se mostraba feliz al desenvolverse dentro de los foros de televisión, “Era la niña más feliz y para mí yo era la más feliz”, señaló.

En este sentido, la mamá de la actriz mexicana aseguró que el casting original era para su hija Beba, pero que los organizadores notaron de inmediato a Gala Montes y se quedó, por lo cual posteriormente comenzaron a acudir a otras audiciones.

“El casting original era para Beba y no quedó, imagínate, pero si me pone la vida, ¿qué hago? O sea, sí, yo cuando me dijeron la que quedó es Gala, dije madre mía. Lo que pasa es que el casting original era para la adolescente, pero cuando vieron a Gala dijeron, ¿esta chiquita de quién es? Y se quedó Gala”, dijo.

Mamá de Gala Montes envía fuerte mensaje a sus hijas tras entrevista con Adrián Marcelo

En medio de la polémica que enfrenta, Crista Montes realizó una transmisión en vivo para aclarar los motivos por los que aceptó la entrevista con Adrián Marcelo, señalando que como parte de la negativa de sus hijas, decidió aprovechar la oportunidad y tener un respaldo económico para el futuro.

“Como no somos no tiene por qué enojarse, esa es una y como no tienen nada que sentarse a hablar conmigo porque no quieren, porque ellas decidieron sacarme de su vida por eso tomé yo la decisión de ir, porque ya me quede sin hijas y todavía me voy a quedar sin dinero y todavía se me va a ir la oportunidad que solamente una vez en la vida se presenta, entonces por eso tomé la decisión de ir”, explicó.

En este sentido, la mamá de Gala aseguró que ella está dispuesta a arreglar las cosas con sus hijas, pero ante las negativas, Crista explicó que tuvo que tomar la decisión para protegerse a futuro ante cualquier eventualidad que pueda presentarse.

“Porque si somos, yo con la mano en la cintura me siento a hablar con ellas y por supuesto que escojo a mis hijas, pero ellas son las que no quieren hablar conmigo y lo cierto es que el día de mañana me voy a enfermar y no voy a tener ni hijas, ni dinero y todo de deudas, que mis hijas no van a pagar, ni me van a ayudar, que nadie piensa en eso y si hay algo que perdonar, la que tiene que perdonar soy yo”, comentó.