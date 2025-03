Pedro Pascal es sorprendido saliendo de cita con una famosa actriz de Hollywood, ¿Quién es?

Pedro Pascal se convirtió en uno de los galanes de Hollywood más populares de los últimos tiempos, por lo que se puede dar el lujo de salir de cita con una actriz que se ha sido coronada por muchos como la más bella de la industria, que además se caracteriza por su sentido del humor y sus papeles en grandes producciones, pues fueron captados juntos después de compartir una cena.

El actor chileno Pedro Pascal ha tomado mucha visibilidad recientemente, ya que sus interpretaciones en series como ‘Narcos’ y ‘The last of us’ le sirvieron para catapultarse a la fama y ser reconocido no únicamente por su talento actoral, sino también por su apariencia física, pues se convirtió en un galán de Hollywood.

De esta manera, el histrión de 49 años fue captado de cita con Jennifer Aniston, una de las actrices más renombradas por su belleza, quien además, es siete años mayor que Pedro Pascal, pues actualmente tiene 56 años.

Pedro Pascal Pedro Pascal sera el protagonista de los primeros capitulos.

¿Pedro Pascal y Jennifer Aniston involucrados en nuevo romance?

Según el portal de noticias extranjero ‘Daily Mail’, Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron sorprendidos compartiendo una cena romántica que duró más de tres horas en el Sunset Tower Hotel en West Hollywood. El mismo medio también aseguró que Jennifer Aniston está sorprendida por el reciente matrimonio de Justin Theroux de 53 años con Nicole Brydon Boom de 30 años.

Reportaron que Pedro Pascal y Jennifer Aniston llegaron al lugar por separado alrededor de las 20:00 horas y se marcharon cada uno por su lado aproximadamente a las 23:00 horas.

Aunque existen las teorías de un romance en puerta, también se especula que su encuentro puede ser a raíz de la invitación que la ex de Brad Pitt le hizo a Pedro Pascal para aparecer en su serie de televisión, ‘The Morning Show’.