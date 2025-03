Sergio Corona confiesa haber tenido una hija fuera del matrimonio de la que no estaba enterado

En una entrevista reciente, Sergio Corona confesó haber tenido una hija antes de su matrimonio, no obstante se enteró mucho tiempo después de que la pequeña nació. Asimismo, aseguró no recordar el nombre de la madre y narró cómo sucedió el encuentro que dejó como fruto una bebé que no tuvo la oportunidad de conocer recién nacida.

A pesar de que Sergio Corona se caracteriza por ser muy privado respecto a su vida personal, el actor reveló detalles acerca de su situación familiar y destacó que a sus 96 años se encuentra bien de salud, pues se ha mantenido disciplinado y ha tenido los cuidados necesarios para no decaer en su bienestar.

“En cuanto a mis hábitos, he tenido cuidado. He sido disciplinado. No he abusado de la bebida, los cigarros. Nada de eso”, aseguró a TVNotas.

Sergio Corona (Foto: Cortesía.)

Sergio Corona tuvo una hija que no conocía

El actor también contó a TVNotas detalles de su matrimonio: “Vivo bien con mi esposa. Llevamos 58 años de casados. Mi matrimonio es igual que muchos, seguramente. Tenemos muy buena relación. No hemos llegado nunca a los golpes ni tampoco a los gritos. A la seriedad sí y un poco el mal humor, pero es indispensable y es de parte de los dos”.

Y confesó que tuvo una hija antes de casarse: “Tengo cinco nietos, tres son de mi segunda hija (...) y tengo dos por parte de mi otra hija, a la que tuve antes de casarme”.

“En mi juventud tuve relaciones con una compañera. A los dos días me contrataron para irme a Cuba. Me fui, estuve en la Habana año y medio. Cuando regresé a México me la encuentro, como había tenido fiesta con ella la saludo y me dice: ‘como me dejaste, fue niña y tiene tres meses’. Mi hija se llama Elizabeth. Su mamá se llamaba… fíjese que no me acuerdo. La traté muy poco cuando nos vimos. La verdad no hablábamos”, reveló.