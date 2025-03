Zayn Malik en CDMX: Todo lo que debes saber de sus shows en el Palacio de los Deportes

Zayn Malik, exintegrante de la agrupación One Direction, regresará a Ciudad de México para volver a conquistar a sus fanáticos mexicanos a través de su gira ‘Stairway to the Sky’, misma con la que ha ganado popularidad, ya que el artista británico ha logrado plasmar su propuesta en solitario de manera única, logrando captar la atención de la audiencia a nivel internacional.

Después de todos los rumores que surgieron sobre su visita a México, Zayn Malik confirmó tres conciertos el próximo 25, 27 y 28 de marzo en el Palacio de los Deportes como parte de su gira internacional ‘Stairway to the Sky’.

Zayn Malik en México (Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Zay)

A pocas horas de que se lleva a cabo el primer concierto del famoso intérprete, aquí te compartimos todos los detalles que deberás tomar en cuenta para sus presentaciones en el Palacio de los Deportes, como el posible setlist y las mejores rutas para llegar al recinto.

Fechas de Zayn Malik en México

25 de marzo en el Palacio de los Deportes

27 de marzo en el Palacio de los Deportes

28 de marzo en el Palacio de los Deportes

Posible setlist de Zayn Malik para sus conciertos en el Palacio de los Deportes

“My Woman”

“Birds On A Cloud”

“Dreamin”

“Lied To”

“In The Bag”

“Ignorance Ain’t Bliss”

“Scripted”

“Sweat”

“BoRdErSz”

“iT’s YoU”

“Shoot At Will”

“Last Request”

“PILLOWTALK”

“Concrete Kisses”

“What I Am”

“Alienated”

“Gates Of Hell”

“Stardust”

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para los conciertos de Zayn Malik?

Medios de transporte público cercanos

Metro Velódromo

RTP: Ruta 76 y 78

Metrobús UPIICSA

Horarios Metro CDMX

Días laborales: 5:00 a 24:00 horas.

Sábados: 6:00 a 24:00 horas.

Domingos y días festivos: 7:00 a 24:00 horas.

Horarios Metrobús CDMX