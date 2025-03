Zayn Malik en el Palacio de los Deportes: Este es el precio de los boletos en reventa

Zayn Malik demostró su cariño por México con tres fechas en el Palacio de los Deportes. Aún así, los tres conciertos agendados del cantante británico hicieron sold out, por lo que quienes deseen verlo en vivo tendrán que recurrir a comprar sus entradas en preventa.

El exintegrante de One Direction pisará por primera vez territorio azteca para presentarse como solista. Todo esto como parte de su gira ‘Stairway to the sky’, donde conocerá a todos sus fans quienes ansían escuchar sus más grandes éxitos como lo son: ‘Pillowtalk’, ‘Gates of hell’, ‘My woman’, ‘Stardust’ e ‘Ignorance ain’t bliss’.

De esta manera, el Palacio de los Deportes, uno de los recintos de mayor importancia en la Ciudad de México, se engalanará con la presencia de Zayn el martes 25, jueves 27 y viernes 28 de marzo del año en curso, en lo que promete convertirse en una experiencia inolvidable para los Directioners.

Zayn Malik Imágenes de Getty Images

¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para los conciertos de Zayn Malik?

Originalmente los precios que Ticketmaster lanzó los días de venta fueron los siguientes:

Nivel B : $3,684.40

: $3,684.40 Pista (de pie) : $2,708.50

: $2,708.50 Nivel C : $2,464.50

: $2,464.50 Nivel D : $1,854.50

: $1,854.50 Nivel E: $1,244.40

Debido a la alta demanda, los boletos se agotaron en poco tiempo, por lo que el artista lanzó dos fechas más que de igual manera hicieron sold out. Aun así quienes se quedaron sin boleto y desean asistir al concierto pueden adquirir su entrada a través de sitios como Stub Hub, donde usuarios compran y venden boletos de eventos de forma segura. En este portal web los precios que se manejan actualmente son:

Nivel B : $4,482,

: $4,482, Nivel C : $4,075

: $4,075 Nivel D : $2,199 y $3,056

: $2,199 y $3,056 Nivel E: $1,528, $1,699, $1,854 y $2,037

¿Cuál es el setlist para los conciertos de Zayn Malik en México?

Según la plataforma de Ticketmaster, el setlist para el concierto de Zayn es el siguiente:

My Woman

Birds On A Cloud

Dreamin

Lied To

In The Bag

Ignorance Ain’t Bliss

Scripted

Sweat

BoRdErSz

iT’s YoU

Shoot At Will

Last Request

PILLOWTALK

Concrete Kisses

What I Am

Alienated

Gates Of Hell

Stardust