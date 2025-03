Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, no solo por la publicación de la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo, sino también, porque recientemente generó polémica la publicación de una serie de fotografías desde el Monumento del Holocausto en Berlín.

La exparticipante de LCDLFM se ha caracterizado como una figura controversial dentro de la industria del entretenimiento; sin embargo, en los últimos meses ha generado más ruido por su involucramiento en distintas polémicas.

Gala Montes publica polémicas fotografías en Monumento del Holocausto en Berlín

Desde hace un par de días, Gala Montes ha compartido fotografías y videos de su viaje, no obstante, casi de inmediato llamó la atención de los usuarios por tomarse fotografías desde el Memorial del Holocausto en Berlín, el cual está dedicado a los judíos que fueron víctimas del holocausto.

El Monumento intenta recalcar uno de los episodios más trágicos de la historia a nivel mundial, por lo cual cuenta con una carga emocional e histórica significativa; al respecto de las fotografías de la actriz mexicana, algunos usuarios señalaron que su acción no fue correcta, explicando que no es un lugar adecuado para tener una sesión de fotos.

“Ay Gala ¿si estudiaste historia universal? ¿Mínimo fuiste a la escuela? Que fregón que viajes pero tantito respeto. Naquisimo tomarse fotos en estos puntos donde hubo tanto dolor, hay que leer más", escribió uno de los usuarios en los comentarios.

Gala Montes publica polémicas fotografías (Foto: Instagram)

Mamá de Gala Montes confiesa por qué puso a trabajar a su hija

En medio de la entrevista, Adrián Marcelo cuestionó a Crista Montes sobre los motivos por los que Gala Montes comenzó a trabajar cuando era menor, señalando que había tomado la decisión por cuestiones relacionadas con el dinero, además de explicar que su hija se mostraba feliz al desenvolverse dentro de los foros de televisión, “Era la niña más feliz y para mí yo era la más feliz”, señaló.

En este sentido, la mamá de la actriz mexicana aseguró que el casting original era para su hija Beba, pero que los organizadores notaron de inmediato a Gala Montes y se quedó, por lo cual posteriormente comenzaron a acudir a otras audiciones.

“El casting original era para Beba y no quedó, imagínate, pero si me pone la vida, ¿qué hago? O sea, sí, yo cuando me dijeron la que quedó es Gala, dije madre mía. Lo que pasa es que el casting original era para la adolescente, pero cuando vieron a Gala dijeron, ¿esta chiquita de quién es? Y se quedó Gala”, dijo.