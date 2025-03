MasterChef Celebrity prepara ‘sabrosa’ batalla entre generaciones: ¿cuándo es el estreno?

Los reflectores están a punto de encenderse en la cocina de MasterChef Celebrity Generaciones, que en su nueva temporada celebra una década en la televisión mexicana.

El chef Poncho Cadena y la conductora Claudia Lizaldi platicaron con Publimetro sobre lo que ofrecerá el reality.

El programa reunirá a 20 personalidades del entretenimiento nacional, representando cuatro generaciones distintas. Esta innovadora propuesta promete elevar el nivel de competencia en la cocina más famosa del país.

De la mano de Claudia Lizaldi como conductora y bajo la experta guía de los reconocidos chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, esta edición especial celebra una década de éxitos transformando celebridades en cocineros.

MasterChef Celebrity Generaciones prepara 'sabroso' estreno (Foto: TV Azteca)

El formato que ha revolucionado la televisión mexicana regresa combinando el arte culinario con el carisma y talento de figuras destacadas del espectáculo nacional.

Participantes

Los Clásicos (Baby Boomers): Memo Ríos, Rosa Gloria Chagoyán, Gaby Rivero, Ofelia Medina y Anabel Ferreira.

Generación Cassette (Generación X): Luis Fernando Peña, Bárbara Torres, Plutarco Haza, Andrea Noli y Bobby Larios.

Millennials (Generación Y): Rafa Polinesio, María José Magán, Carlos Quirarte, Lylo Fa Y Dani Valle.

La Nueva Generación (Generación Z): Herly, Isaías Espinoza, Iram Mendiola, Leslie Gallardo y Nicole Chávez.

“La fusión va a generar mucha conversación”: Poncho Cadena (Chef)

Poncho Cadena se encuentra en plenas grabaciones del reality televisivo y se tomó una pausa para charlar sobre esta nueva temporada de MasterChef Celebrity Generaciones, que se estrenará el 30 de marzo.

“Esta temporada está muy, muy divertida, porque con la suma de MasterChef Celebrity Generaciones, el programa es muy entretenido. No es que sean propiamente equipos, es una competencia individual, pero las dinámicas tienen que ver un poco con las generaciones. Entonces, creo que es un programa sumamente familiar, muy divertido, pues hay de todo y, ya sabes, sobre todo muchas sorpresas”, explicó el chef.

Al preguntarle si esta temporada será “de chile, mole y pozole”, respondió entre risas: “Hay de todo en estas nuevas generaciones: influencers, actores reconocidos, conductores... Es una fusión que va a generar mucha conversación. Sin duda, es una gran adición a MasterChef, y estoy muy contento de estar otra vez con mis compañeros, con Claudia (Lizaldi). La producción está increíble, la verdad es que lo hemos pasado muy, muy bien y la competencia está buena”.

“Creo que es un programa para el alma, para apapachar el corazón” Claudia Lizaldi (Conductora)

“Es divertidísimo, es emocionante. Es un programa que disfruto con todo mi corazón. Es un privilegio poder conducirlo, porque sí es exigente en muchas cosas, sobre todo de tiempo. Me exige mucho tiempo, pero al mismo tiempo me da tanto que solo puedo agradecer. Me da muchas experiencias. A partir de ser conductora de este programa de MasterChef, muchísimo más. La cocina es un universo entero, es compasivo, de familia, de historia, de países, de gastronomía, de cultura”, resaltó Claudia Lizaldi.

La también actriz reveló cuál ha sido su mayor aprendizaje: “Con este proyecto en particular, he aprendido que la cocina es parte esencial de la vida de todos los que nos rodean, de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra cultura. La cocina nos representa de una manera que va mucho más allá de lo que pensamos; se conecta con el alma”.

Por último, mandó un mensaje sobre por qué no perderse el inicio de MasterChef Celebrity Generaciones: “Les diría que no se lo pueden perder porque la van a pasar increíble. Es un programa para disfrutar, para divertirse, para compartir con la familia y para recordar lo deliciosa que es nuestra gastronomía. Al mismo tiempo, nos permite conocer otras gastronomías, compartir la cocina y cocinar para las personas que amamos. Creo que es un programa para el alma, para apapachar el corazón, literalmente”.

¿Cuándo se estrena MasterChef Celebrity Generaciones?

30 de marzo a las 20:00 horas por Azteca Uno.