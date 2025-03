¿Lo conoces? Acusan a famoso youtuber mexicano de acosar a menor de edad en Facebook

YouTube es una plataforma en la que se pueden subir videos de corta y larga duración; con el paso de los años, este sitio aumentó el número de grabaciones y creadores de contenido. Entre todos los youtubers, en las últimas horas se comenzó a popularizar el nombre de un influencer mexicano quien fue acusado de acosar a menores de edad.

De acuerdo con lo dicho en un video publicado por Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, Fabian Pasos, Mafian TV, mantuvo conversaciones con una niña de 14 años: “La persona que me los brindó me pidió que le diera la voz que ella ni sus padres tuvieron en su momento. Su nombre es Dana y ahora ya tiene poco más de 20 años, pero esta es su historia”, dijo el especialista en salud antes de mostrar los supuestos audios de la víctima.

“Hola Octavio, buenas noches. Bueno, te relato el acosó que yo pasé por parte de Fabian Pasos cuando yo tenía 12 o 13 años aproximadamente. Yo desde pequeñita siempre quise incursionar en el medio del modelaje, de la actuación y me empecé a hacer un poco popular por medio de videos que yo subía a YouTube haciendo retos, etcétera. Empecé a interactuar mucho con Facebook y en ese entonces con Vine, pero obviamente hacía contenido pues de niña”, comenzó a describir Dana.

“Recibo una solicitud por parte de de este hombre, de Fabián Pasos, y en ese entonces este tipo era famoso, entre comillas, o al menos tenía su espacio en el programa de Al Extremo. (...) Yo lo veía como ’ah, wow, alguien famoso'. Me mandó solicitud, yo me aseguré de que sí era real y sí”, describió la mujer que señala al youtuber de acosarla.

Después de aceptar la solicitud, el acusado comenzó, presuntamente, con la conversación: “me dijo, ‘Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?‘ y le contesté. Entre todas las capturas que tú ya tienes, es notorio que yo mantenía ese respeto porque obviamente yo sabía que era una persona adulta y yo era una niña, no tenía ni siquiera ese tipo de pensamientos", explicó en el video de Mr. Doctor.

“Empezó el tema de mamacita, cuándo nos echamos unas chelas. Te lo estoy escribiendo exactamente como como lo decía (...) Pasó un tiempo, yo ya tenía 14 años y entre esos mensajes me decía: “No, es que si no fueras menor de edad, yo ya te había invitado a mi depa” y es notorio que yo siempre le puse como un límite de ‘tengo 14 años, no sé si recuerdas’. El me decía ‘mamasita sabrosa’ y siempre era como ‘no sé si sabes que tengo 14 años, ¿cómo que sabrosa?“, y él era muy insistente en ese tema”.

Si bien el relato sigue con la descripción de otra presunta mujer acosada y amenazada, los internautas quedaron asombrados con las evidencias que mostró Octavio en su video, mismo que ya suma más de 400 mil reproducciones en YouTube, donde se pueden leer un gran número de comentarios relacionados a Mafian TV, quien hasta el momento, en el que se realiza esta nota, no ha dado una respuesta sobre las acusaciones hechas.