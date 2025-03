Viralizan los audios de Mia Farrow confrontando a Woody Allen tras supuestamente abusar de su hija

El reconocido cineasta, Woody Allen, quien es famoso por su larga trayectoria en la industria del entretenimiento por películas como ‘Medianoche en París’, ‘Dos extraños amantes’, ‘Manhattan’, entre otras cincuenta cintas que ha dirigido, es considerado uno de los artistas más prolíficos del último siglo.

Aún así, la vida del director no ha sido cuesta arriba, pues en cuanto a su privacidad, algunos datos oscuros han salido a la luz relacionados a la tormentosa relación que mantuvo con la actriz Mia Farrow, lo que ha hecho que varios seguidores del cine cuestionen la credibilidad del famoso.

Woody Allen sufre de neurosis compulsiva. Foto: Getty Images

Woody Allen es acusado por abusar de Dylan Farrow

En agosto de 1992, una acusación causó sorpresa en la industria cinematográfica, cuando Mia Farrow culpó a Woody Allen de presuntamente abusar de Dylan, la niña que adoptaron los dos famosos durante su relación de más de 10 años.

El supuesto incidente tuvo lugar ocho meses después de que la actriz se enterará que el cineasta mantenía una relación sexual con Soon-Yi Previn, una de sus hijas adoptivas que tuvo con su exmarido André Previn, con la que más adelante formalizó su romance con una diferencia de edad de 35 años.

De acuerdo con las declaraciones de Allen, Farrow lo estaba acusando por un acto de venganza, inventando el presunto abuso sexual hacia la menor de entonces 7 años. La Fiscalía del Estado de Connecticut investigó la acusación pero no presentó cargos hacia el cineasta.

Durante la investigación, la Policía Estatal de Connecticut remitió a la menor a la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale-New Haven, en la que concluyeron que Woody no había abusado sexualmente de Dylan y que la acusación probablemente fue instruida o influenciada la actriz.

Mia Farrow y Woody Allen

Viralizan la grabación de Mia Farrow y Woody Allen

Una década más tarde por medio de una carta abierta y pública, Dylan declaró que si había sido abusada sexualmente por Allen, dando detalles sobre cómo ocurrió el suceso cuando tenía 7 años y se encontraban jugando en el ático de la casa.

En el 2021 se estrenó ‘Farrow vs Allen’, una docuserie que aborda los momentos cruciales que vivió la pareja, los cuales fueron mediáticos por las polémicas que surgieron después de su separación.

En uno de sus capítulos se dio a conocer una llamada telefónica que sostuvieron Mia Farrow y Woody Allen después de que supuestamente Dylan había sido abusada por el cineasta.

En ésta se puede escuchar que la actriz cuestiona al director la razón del por qué hizo eso contra su hija:

“¿Cómo pudiste hacerle eso?”.

“Sé lo que Dylan me dice”, continúa. “No me has dicho nada más que mentiras. Dylan dice la verdad y de manera constante ”.

En respuesta, se puede escuchar a Allen diciendo: “Pero sabes que yo no ...”

“No, no lo sé, Woody”, responde Farrow. “Siempre, siempre he estado preocupado por ti y Dylan”.

Farrow continúa diciendo que “no está bien, Woody”, y describe cómo Dylan se había estado comportando después del presunto abuso. “Ella te tiene miedo y tú la lastimaste”.

“Si la escuchas, llorarías por dentro y solo querrías estar muerto, porque no sé cómo puedes vivir con lo que hiciste.”

A continuación puedes ver la grabación:

ha enfrentado serias acusaciones entorno a Mia Farrow y sus hijos adoptivos desde que se dio a conocer que el director de cine comenzó una relación con