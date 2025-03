En medio de los rumores que han surgido sobre su estado de salud actual, Yolanda Andrade habló al respecto, especialmente después de que Enrique Gou filtrara a los medios la enfermedad con la que fue diagnosticada, haciendo evidente su molestia por la situación.

Alejandro Gou fue quien reveló que hace un par de semanas que tuvo la oportunidad de hablar con la presentadora de televisión, asegurando que le confesó que le detectaron un nuevo padecimiento.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso”, aseguró.

Yolanda Andrade rompe el silencio tras hablar del nuevo diagnóstico que recibió

Al respecto, Yolanda Andrade hizo evidente su descontento a través de una conversación con el periodista Carlos Alberto, mismo que la compartió desde su canal de YouTube. A pesar de las dudas sobre el nuevo diagnóstico que recibió, la conductora evitó hablar del tema, centrándose en la actitud del productor.

“Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir, de pronto te oigo y dije: ‘¿cómo? si este señor me habló y qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé, en fin, la gente me sorprende”, dijo.

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad con la que fue diagnosticada Yolanda Andrade?

Acerca de los detalles, de acuerdo con Medline Plus, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. En personas con este padecimiento, el sistema inmunitario ataca la mielina, la sustancia que protege las fibras nerviosas, lo que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Yolanda Andrade / Foto: YouTube

Los síntomas varían ampliamente de una persona a otra y pueden incluir fatiga, debilidad muscular, problemas de visión, entumecimiento, dificultad para caminar, problemas de equilibrio, espasmos musculares, entre otros.