Alan Cumming se sorprende con la repercusión de ‘The Traitors’ en Latinoamérica

Alan Cumming pone a prueba al mundo. El icónico actor británico está listo para el estreno de la tercera temporada de The Traitors.

La tercera entrega ha sido definida por su divertido Alan Cumming como “completamente descabellada”, con desafíos que ponen a prueba el talento para mentir y un jugoso premio monetario como recompensa.

El reality ha sido ganador de tres premios Emmy, entre ellos, al Mejor Reality de Competencia y al Mejor Anfitrión para Alan Cumming, un host fashionistaque se divierte al darle su sello personal a la conducción de una competencia inesperada en la que 23 participantes lucharán por un premio monetario que pondrá a prueba su lealtad.

A lo largo de 12 episodios que fueron nuevamente filmados en el castillo de Ardross, ubicado en la zona rural de Escocia, todos ellos se someterán a despiadados desafíos.

“<i>Esta temporada es una combinación de la novela Lord of the Flies con mucho bótox</i>” — Alan Cumming

Es el propio actor y anfitrión del reality, quien charla sobre esta nueva temporada.

Alan Cumming charló sobre la tercera temporada de The Traitors (Peacock/Euan Cherry/Peacock)

¿Cuáles fueron los aspectos más desafiantes de ser el anfitrión de este reality y qué fue lo que más te atrajo para querer emprender este proyecto?

— Para empezar, el mundo de los reality shows de competición era completamente desconocido para mí, así que fue un reto en sí mismo: adentrarme en un nuevo mundo y desconocido! Pero siempre me ha encantado probar cosas nuevas, ir a contracorriente y ser un poco inconformista, sobre todo cuando siento una conexión con quienes me lo han pedido y se entusiasman con la novedad. En cierto modo, hice algo bastante subversivo al interpretar a alguien que presenta un reality. Sin embargo, para mí era la única manera de hacerlo, sobre todo cuando me di cuenta de que los productores querían que creara un personaje, y no solo ser yo, Alan Cumming, un actor que presenta un programa. Así que no hubo ningún reto más allá de asegurarme de que mi personaje estuviera en sintonía con la estética de la producción, y ​​creo que ha funcionado bastante bien.

¿Conocías el programa holandés original antes de formar parte de The Traitors?

— Antes de reunirme con los productores, me enviaron la serie holandesa original, y me obsesioné. Creo que el poder del juego es enorme y puede trascender los subtítulos y las barreras del idioma. A todos nos encanta ver a las personas mentir, y también es genial ver cómo se les obliga a mentir incluso contra su voluntad. En esencia, The Traitors es un experimento sociológico que todos podemos presenciar.

¿Cómo fue filmar en el castillo de Ardross, especialmente en esta nueva temporada?

— Uno de los momentos más destacados del rodaje para mí es pasar tiempo en Ardross. Los jardines son preciosos, y tengo una habitación encantadora en el castillo donde me peinan y me maquillan. Me pongo el traje todos los días y como allí. También hay un baño enorme, y me gusta bañarme y contemplar el cielo de Highland. Estar en Ardross realmente realza la experiencia de estar en una especie de burbuja. Estamos aislados del resto del mundo. No tenemos más distracciones que el juego en sí y la belleza de la campiña y el clima escoceses.

¿Por qué crees que The Traitors tiene tanta repercusión entre el público de todo el mundo y en Latinoamérica, donde hay muchos fanáticos?

— Creo que es un reality sobre la condición humana: mentimos todos los días de nuestra vida, pero son pequeñas mentiras, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo son. Lo emocionante de The Traitors es que podemos ver a personas obligadas a mentir y ser testigos de lo bien que lo hacen, así como del daño que les supone hacerlo. Podemos imaginar lo que se siente al ser tan traicioneros y juzgar a la gente por sus acciones sin tener que hacerlo realmente. Creo que es este aspecto voyerista lo que hace que el juego sea tan especial. Nosotros lo sabemos, pero los demás jugadores no, y, por lo tanto, somos cómplices. No estoy seguro de si los latinoamericanos son más propensos al engaño y la traición que el resto del mundo, pero sé que son apasionados, así que seguro que eso ayuda.

Lala, la mascota en The Traitors

Tu perra, Lala, también forma parte de The Traitors y se convirtió en una estrella en redes sociales. ¿Cómo fue filmar con ella? ¿Estuviste a cargo de su estilo? ¿Cómo se comportó?

— Lala es una perrita preciosa. La llevo conmigo a muchos sets porque es tan encantadora y tranquila, y una viajera fantástica, y siempre está feliz cuando está cerca de mí. Pero, también cuando acepté participar en la serie, les comenté a los productores que parecía que querían que fuera como un villano de James Bond, acariciando a mi mascota, y de ahí surgió la idea de que Lala participara. Le encanta el castillo y todos los días corretea por el jardín, y cada mes del año tiene un mes muy feliz filmando.

Nostalgia a Britney Spears

El exesposo de Britney Spears, es uno de los participantes más llamativos de la tercera temporada de The Traitors.

El modelo y actor Sam Asghari, una de las presencias que más revuelo generará en The Traitors. También participan figuras que integraronrealitiesmuy populares, como Chrishell Stause(Selling Sunset), Wells Adams(Bachelor in Paradise), la feroz competidora Dorinda Medley(The Real Housewives of New York City), Bob the Drag Queen (RuPaul’s Drag Race), Danielle Reyes (Big Brother), y “Boston Rob” Mariano, uno de los participantes más polémicos de Survivorque fue calificado como “amenazante”, “mentiroso” y “maligno”.

¿Cuándo se estrena The Traitors?

27 de marzo por Universal+.