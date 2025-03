Comparten imagen de golpiza a Crista Montes por parte de sus hijas

Adrián Marcelo se volvió uno de los creadores de contenido más vistos en YouTube. Si bien miles de mexicanos comenzaron a seguir su contenido por su participación en La Casa de los Famosos, la realidad es que muchos internautas aumentaron sus interés en él por la entrevista que tuvo con Crista Montes.

Durante la charla, la madre de Gala Montes aseguró que en una ocasión sus hijas la golpearon, suceso que ha hecho que miles de personas opinen sobre la postura de las involucradas.

Internautas difunden imagen de la pelea entre Crista Montes y sus hijas

Tras un par de horas, una persona se encargó de recrear lo que pudo ser la pelea entre las tres mujeres por un plato de cereal. De acuerdo con Crista: “Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal”, declaró. En palabras de Crista, su reacción inicial fue darle una cachetada a Gala, lo que desató una respuesta violenta por parte de la joven.

Según el relarto de la mujer, Gala no solo le devolvió el golpe, sino que buscó a su hermana Beba Montes para que la ayudara: “Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”, afirmó Crista Montes durante la charla con Adrián Marcelo.

“Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle”, expresó Crista entre lágrimas. Hasta el momento, el posteo suma más de 80 mil reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “En serio hasta dónde llega el fanatismo que horror”, “No se que me dio mas risa , si la caricatura o la cara de Gala” o “Vaya hay talento”.