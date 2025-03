Hombre relacionado con Cazzu habla sobre la supuesta infidelidad que protagonizaron

Los últimos seis meses han sido polémicos en torno a la vida de Cazzu, desde que se dio a conocer que había terminado su relación con Christian Nodal cuando recién había tenido a su hija Inti.

No obstante, los famosos fueron tendencia cuando el sonorense confirmó su nuevo romance con Ángela Aguilar tan solo unas semanas después de la ruptura con la cantante de trap.

A partir de ese momento, los medios de comunicación han seguido de cerca las controversiales declaraciones que los artistas han dado en múltiples entrevistas, contradiciendo sus versiones de los hechos sobre sus relaciones.

Cazzu en polémica por supuesta infidelidad

Hace unos días, una publicación se viralizó a través de redes sociales después de que Nadir Jalil dio a conocer que Cazzu se había entrometido en su relación, a pesar de que sabía que el hombre en común sí estaba comprometido.

La joven dio su testimonio en un video publicado en sus cuentas oficiales, en el que relató cómo vivió ese momento mientras estaba atravesando un embarazo de unos meses en 2014.

El clip fue analizado por Maryfer Centeno, grafóloga famosa, quien declaró que no hay congruencia entre lo que dice y expresa. Por lo que dio a entender que es falso y que se nota que se realizó con otros fines contra Cazzu, describiendo en grande que no era creíble la versión.

Hombre involucrado rompe el silencio

Javier Alejandro Lagos es el supuesto hombre involucrado en la infidelidad que Nadir Jalil ha declarado que Cazzu protagonizó.

Según la joven, la cantante fue quien buscaba constantemente a su entonces esposo y todo cambió cuando la cantante de ‘La cueva’, presuntamente, le enviaba mensajes detallando lo que ocurría entre ellos.

Ahora es Javier Lagos quien ha hablado al respecto en el canal de YouTube de Elisa Beristain y reveló lo que en verdad ocurrió entre él y Cazzu:

“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara (a su pareja), pero no me animé porque yo ya había construido una familia. Yo la invité a salir a ella, fuimos a lugares lindos, a lugares que me gustaban, fuimos a pasear un rato, la llevé al cerro. Cuando yo decido terminar con ella es cuando se enteró Nadir, ella estaba embarazada y yo no quería seguir actuando mal, me sentí mal porque estaba esperando bebé mío”.

Hasta el momento Cazzu no se ha pronunciado al respecto, por lo que no hay nada confirmado.