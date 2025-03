Redes sociales arremeten contra Yolanda Andrade tras complicaciones de salud: “todo lo que hace se paga”

Yolanda Andrade, hace unos meses, fue abordada por los medios de comunicación después de haber grabado una de las emisiones de ‘Montse & Joe’, que son transmitidas por Unicable, ya que la conductora presentó una evidente recaída que dejaba ver el deterioro de su salud.

Cuando la famosa fue cuestionada sobre su estado físico, la audiencia se percató de que presentaba problemas en el habla, ya que no tenía fuerza en su voz y su comunicación era muy lenta.

A partir de ese momento, la presentadora se ha ausentado del programa que conduce al lado de Montserrat Oliver, con quien ha convivido por varios años y quien ha sido parte de su proceso en las enfermedades que la han aquejado.

Actualmente se tiene conocimiento de que Yolanda Andrade se encuentra atendiéndose en una clínica de Estados Unidos, y que hasta ahora no se ha confirmado el diagnóstico médico por parte de ella, surgiendo varias especulaciones sobre su estado de salud.

Tras saber que Andrade se encontraba en otro país, se publicó una noticia de que había fallecido, lo que conmocionó a los medios de comunicación, información que fue desmentida por la productora de ‘Montse & Joe’, quien reveló que la conductora sigue con vida.

Fake News de Yolanda Andrade

Alejandro Gou revela posible enfermedad de Yolanda Andrade

Hace unos días, el productor Alejandro Gou reveló un fuerte dato sobre la salud de Yolanda Andrade, lo que causó que sus comentarios fueran mal vistos por la audiencia y compañeros del medio, entre ellos Roxana Castellanos.

En un encuentro con la prensa mexicana, el creador informó que ha mantenido contacto con la presentadora y que muestra buen ánimo pese a las dificultades que ha tenido:

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso.”

Yolanda Andrade responde a las declaraciones de Alejandro Gou

Después de las fuertes revelaciones de Alejandro Gou que fueron tomadas por los seguidores como una falta de respeto hacia la conductora, Yolanda Andrade rompió el silencio y expresó su sentir tras haber quedado expuesta con algo íntimo que no había permitido que fuera divulgado:

“Si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada.”

La presentadora se percibió molesta y decepcionada por la filtración de dicha información, que tampoco fue negada ni confirmada por ella.

Yolanda Andrade arremete contra revista que inventó su muerte Arremete

Redes sociales arremeten contra la conductora

Después de que Yolanda Andrade revelara a los medios de comunicación qué pensaba sobre las declaraciones realizadas por el productor Alejandro Gou, quien también aseguró que tenía un audio de la presentadora confirmándole el diagnóstico de esclerosis múltiple, los usuarios de internet dieron su opinión.

A través de las redes sociales en las que fue publicada la reacción de la conductora, los internautas recordaron cómo actuó en el pasado la conductora, quien se caracterizó por revelar datos íntimos y delicados de varios famosos. Por lo que, al ver que ahora ella ha pasado por algo similar, rápidamente hablaron sobre la situación.