Reviven la vez que Gala Montes habló sobre el cáncer que sufrió su mamá

Tras todo lo ocurrido entre Crista Montes y Adrián Marcelo, miles de internautas comenzaron a revivir hechos importantes entre Gala y su madre. En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la entrevista que tuvo la exparticipante de La Casa de los Famosos México con la revista People en Español.

Según contó la intérprete en ese instante, para ella fue un momento muy difícil lidiar con la noticia de que su madre tendría que luchar con la enfermedad que hace unos años había vencido: “La familia Montes estaba feliz de que Gala finalmente iba a protagonizar su primera telenovela, pero otra noticia acabó con esa alegría de un momento a otro”.

Esta es la enfermedad por la que atravesó la mamá de Gala Montes

A Cris Montes le diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez justo cuando todo pintaba para ser un gran momento para la actriz, quien estuvo participando en varias telenovelas para la televisión mexicana antes de todo lo que sería entrar a La Casa de los Famosos México.

“Estaba protagonizando ‘Mi familia perfecta’ cuando a mi mamá (Cris Montes) le detectaron cáncer por segunda vez”, recordó la cantante, quien dijo haber dejado de lado sus sueños para estar al lado de su madre: “Todavía tengo cosas atoradas”, confesó Montes.

Pero Gala al final pudo continuar con el proyecto en Miami porque su madre le pidió que siguiera adelante sin dudarlo. “Me fui a grabar a Miami porque hay que facturar”, admitió la actriz. “No me quería ir, pero mi mamá me dijo: ‘Tú te vas porque si estás creciendo eso me ayuda a mí’”.

La madre de Gala logró superar por segunda vez el cáncer luego de tratarse en la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) en Ciudad de México. “A mi mamá le hicieron quimioterapia y la mastectomía en los dos senos”, contó la actriz de 21 años.

La primera vez que a Cris Montes le fue detectado el cáncer de mama fue en el 2015, un carcinoma ductal in situ que pudo vencer. Dos años después le fue detectado por segunda vez un cáncer infiltrante en su otra mama.

“No tuvo antecedentes de cáncer de la línea materna ni paterna, fue sorprendente”, explicó sobre su madre la intérprete. Montes contó también que durante su estancia en Miami llamaba varias veces al día a su progenitora.

Por otro lado, la actriz habló de la importancia de investigar y de explorarse. “Si pasamos tanto tiempo en el celular, nada cuesta leer información de cómo autoexplorarse y llevar un estilo de vida saludable, qué comemos, qué pensamos. De eso parte también la salud”.