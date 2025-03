Zayn Malik canta ‘Night Changes’ por primera vez en diez años en el inicio de su gira en México

Zayn Malik se presentó por primera vez como solista en México como parte de su gira ’Stairway to the Sky‘. Aunque el setlist para este concierto ya se conocía, el cantante sorprendió al iniciar su show con ‘Night Changes’, una de las canciones más icónicas de la boyband de la que formó parte, es decir, One Direction.

La noche del 25 de marzo se volvió inolvidable no solo para quienes estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes en el concierto de Zayn Malik, sino también para Directioners de todo el mundo, pues la canción ’Night Changes’ se volvió tendencia en redes sociales luego de que el artista la interpretara en México, pues además se conmemoraba el aniversario de la salida de Zayn de One Direction.

“Hace diez años no cantaba esta canción”, confesó Zayn en medio de los gritos de sus fans al terminar de cantar la primera melodía del concierto que marcó el comienzo de la gira del artista en México.

El show prosiguió con grandes éxitos como ’My Woman‘, ’Birds on a Cloud‘, ’Dreamin’ y ’Lied To‘, mismas que interpretó al lado de sus coristas y la banda que se conformó únicamente por mujeres. El entretiempo entre cada canción Zayn lo usó para regalarle unas palabras a su público mexicano, en las que destacó la energía y pasión de los asistentes.

‘In the Bag‘, ’Ignorance Ain’t Bliss‘, ’Scripted‘, ’Sweat’ y ’BorRderZ’ fueron los temas que siguieron y encendieron a toda la multitud que entonó junto a Zayn cada una de las letras. Sin embargo, el Palacio de los Deportes guardó total silencio cuando el originario de Inglaterra anunció su canción favorita: ‘It’s You‘.

Malik dejó todo en el escenario decorado con plantas y árboles iluminados durante su interpretación de ’It’s You‘, mientras sus fanáticos lo admiraban con fervor y lo acompañaban con las luces de su teléfono que iluminaron por completo el recinto. El público derramó un par de lágrimas ante lo emotivo del momento.

Para levantar el ánimo, Zayn continuó la velada con ’Shoot at Will’ y ’Last Request‘, un cover de Paolo Nutini, para después interpretar la canción por la que es más reconocido en su carrera como solista: ’PILLOWTALK‘; incluso su voz fue silenciada por la de la multitud que entonó con pasión el más grande éxito del artista.

A esta canción le siguieron ’Concrete Kisses‘, ’What I Am‘, ’Alienated’ y el show finalizó con ’Gates of Hell‘. De esta manera, Zayn agradeció al público y abandonó el escenario en el que comenzó a sonar ’Stardust‘, canción que se usó como tributo a Liam Payne y en las pantallas se mostró la leyenda: “Liam Payne 1993 - 2024. Te amo, hermano”.

Fue así que la velada terminó entre lágrimas de los presentes que, sin duda, nunca se olvidarán de lo que ocurrió el 25 de marzo en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Zayn Malik en México?

El jueves 27 y el viernes 28 de marzo, el Palacio de los Deportes volverá a engalanarse con la presencia de Zayn Malik.

A pesar de que logró hacer sold out en todas sus fechas en México, Ticketmaster habilitó boletos de vista parcial en la sección D del recinto.