Aleska Génesis estalla tras atentado en su contra: “Temo por mi integridad”

La noche del miércoles 26 de marzo se reportó que Aleska Génesis sufrió un atentado en su contra, razón por la que recurrió a sus redes sociales para desahogarse y exigir justicia. Asimismo, señaló al culpable en caso de que algo le llegara a suceder y aseguró que “teme por su integridad”.

En semanas recientes el nombre de Aleska Génesis comenzó resonar gracias al arresto que protagonizó a su salida de ’La Casa de los Famosos All Stars‘, pues se le acusó de robo. La modelo fue trasladada a un penal femenil, sin embargo no pasó mucho tiempo para que la liberaran a pesar de estar vinculada a proceso, por lo que continuará su batalla legal fuera de prisión y no podrá salir de México.

Tras todo el escándalo a raíz de la detención de la venezolana, el 26 de marzo por la noche Jesús Galeana fue el encargado de anunciar que Aleska sufrió un atentado en el Estado de México, aunque no dio más detalles.

Aleska Génesis rompe el silencio sobre el atentado que sufrió

A través de sus historias de Instagram, la influencer se pronunció sobre el ataque que recibió la noche de ayer: “Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: ¡Protección!”

“No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”, continuó e hizo un llamado a las autoridades mexicanas: “Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad. Y quiero dejar constancia pública: si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar”.

Para concluir, pidió cerrar la carpeta de investigación en su contra: “Exijo que se revise y cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. ¡Hoy exijo justicia!”

Comunicado de Aleska Génesis en Instagram