Dueño de la disquera de Gerardo Ortíz es declarado culpable de hacer negocios con el narcotráfico

Ángel del Villar, dueño de de la disquera de Gerardo Ortíz, fue declarado culpable tras un juicio que se desarrolló durante dos semanas en una corte federal de Los Ángeles, California. La Fiscalía de los Estados Unidos lo acusó de realizar negocios indebidamente con un promotor de conciertos en México que, supuestamente, lavó dinero de un peligroso cartel.

De acuerdo con información de Univisión, el productor seguirá libre bajo fianza hasta el día de su sentencia, misma que se dará a conocer el próximo viernes 15 de agosto del presente año.

“Familiares y empleados de Del Villar lo abrazaron y lloraron afuera de la sala. El empresario se lo tomó con tranquilidad: ‘Si yo no me miro agüitado, no se agüite’, consoló Del Villar a alguien que derramaba lágrimas: ‘Esperé cinco años para esto, yo estoy tranquilo’, les dijo a los presentes”, explicó el medio antes citado.

Después de presentar todas las pruebas por ambas parte, Del Villar fue encontrado culpable en más de una decena de cargos, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante y haber hecho negocios indebidos con el mismo por un monto total de tres millones y medio de pesos: “Estos delitos conllevarían una condena de hasta 30 años de prisión, advirtió el Departamento de Justicia”.

Gerardo Ortíz parte fundamental en el caso contra Ángel del Villar

El caso se enfocó mayormente en tres conciertos de 2018 y 2019 en donde se presentó el cantante Gerardo Ortiz: Aguascalientes, Baja California y Guanajuato: “Gerardo Ortiz fue el testigo estrella del juicio y, en dos días de testimonios, aseguró que Del Villar lo engañó para que acudiera en abril de 2018 a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México”.

Hace tan solo un par de días se popularizó de gran manera la noticia de que Gerardo Ortíz se declaró culpable en el cargo de conspiración por violar la Ley Kingpin. Ahora, espera que su sentencia sea menos severa por haber cooperado con el Departamento de Justicia.