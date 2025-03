Eugenio Derbez confiesa que ya tiene hecho su testamento: ¿Cómo se repartirá entre sus hijos?

A lo largo de su carrera tanto en México como en Hollywood, Eugenio Derbez ha logrado construir una fortuna bastante grande, misma que se repartirá entre sus seres queridos el día en el que de su último suspiro en la tierra. Todo esto en medio de la polémica que siempre ha existido respecto a quién quiere más de sus hijos.

Eugenio logró construir una trayectoria bastante sólida en México, donde es reconocido por su humor y personajes que se volvieron parte de la cultura pop del país, tales como el Lonje Moco, Ludovico P. Luche, Armando Hoyos y Marilin Menson. Asimismo, su trabajo llegó hasta Hollywood, donde destacó por su actuación y producción.

De esta manera, según el portal especializado Celebrity Net Worth, Eugenio Derbez ostenta un patrimonio de 30 millones de dólares, lo que se traduce a más de 609 millones, 691 mil pesos mexicanos.

¿Cómo repartirá Eugenio Derbez su herencia entre sus hijos?

En semanas anteriores, Vadhir Derbez aseguró ser el hijo favorito de Eugenio, lo que generó especulaciones sobre todo por el conocimiento del público acerca de la complicada relación que ha llevado José Eduardo con su papá.

No obstante, en un encuentro con los medios rescatado por la revista ‘Quién’, el comediante mencionó no tener preferencias entre sus hijos: “Los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes. Tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos”.

Asimismo, aseguró ya tener listo su testamento en caso de cualquier eventualidad: “Creo que dejarle problemas a los que se quedan es una irresponsabilidad de parte de los que nos vamos y aparte creo que hemos sido una familia que a pesar de que somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias. Y que cuando me muera yo, no sea un tema la herencia, Dios quiera”.

Sin embargo, no habló a detalle sobre cómo repartirá su fortuna entre sus seres queridos.