Garbage propaga el amor que le hace falta al mundo a través de su nuevo álbum

Garbage, la banda de rock alternativo nacida en 1993, se prepara para un 2025 plagado de éxitos, pues además de sus próximas presentaciones en Calle 2 en Guadalajara el 4 de abril y en el festival Pal’ Norte en Monterrey el 6 de abril, se viene el lanzamiento de su octavo álbum de estudio llamado ’Let All That We Imagine Be The Light‘.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, Shirley Manson, vocalista de la agrupación, reveló de dónde salió la inspiración para su nuevo disco y expresó su emoción por volver a México.

Garbage no puede esperar a volver a tocar en México

México siempre ha sido un país que ama a Garbage, ¿Cómo te sientes de volver a tocar aquí una vez más?

Estamos muy emocionados. Siempre me encanta ir a México. Es muy divertido y siempre tenemos experiencias maravillosas. Así que no podemos esperar.

¿Qué recuerdos tienen de sus presentaciones anteriores en México? ¿Tienen alguna anécdota con sus fans mexicanos?

La cosa que nos emocionó mucho de la última vez que dimos un concierto en México fue que Morrissey estaba entre el público, que es un enorme amor en mi vida. Tener a uno de tus héroes presentes en el concierto es asombroso.

Garbage desafía los problemas en el mundo con ‘Let All That We Imagine Be The Light’

El nuevo álbum se estrena el 30 de mayo. ¿Qué podemos esperar de ‘Let All That We Imagine Be The Light’ en términos de sonido y mensaje?

Este álbum tiene un sonido muy cinematográfico. Creo que una de las razones por las que suena así es porque estaba en cama recuperándome de una cirugía mayor y motivé a la banda para trabajar juntos en algunas ideas. Ellos me enviaron sus ideas instrumentales mientras yo estaba en mi casa.

Creo que esa es una de las razones por las que la música suena un poco diferente de lo usual, porque yo no estaba ahí cuando comenzaron a trabajar.

Garbage Imagen: cortesía

Garbage siempre ha evolucionado sin perder su esencia. ¿Cómo describen la evolución de la banda en este octavo álbum?

Es un enorme privilegio empezar, pero más que nada es bastante iluminador conocer el camino; permitirnos a nosotros mismos como compositores moldearnos, movernos y expandirnos.

Nos hemos vuelto compositores más seguros de sí mismos y nos conocemos mejor de lo que nos conocíamos cuando recién comenzamos. La tecnología cambia, la sociedad también y siempre somos vistos a través de la mirada de la sociedad en la que vivimos y considero que eso también es parte de la evolución.

¿Cuál fue la inspiración detrás del título del álbum?

Creo que actualmente estamos viviendo en tiempos muy precarios. Vivo en Estados Unidos y estoy muy impactada por lo que estoy viendo, esta regresión en los derechos humanos y creo que es aterrador. Viendo lo que sucede en Ucrania, Gaza, Sudán, el Congo… ver a tanta gente sufriendo es muy difícil.

Sentí que si no buscaba algo lindo en mis pensamientos me iba a volver loca. Antes de escribir el álbum intentaba encender un sentimiento de amor en mí misma que creo que es lo que hace falta en el mundo. Sentí que necesitaba encender mi propio amor, mi perdón y mi comprensión y así se dictaron las palabras que componen este álbum.

¿Hay alguna canción que crees que defina mejor este álbum?

La última canción, se llama ’The Day That I Met God‘. Creo que habla de todo el álbum de una manera graciosa.

¿Cómo describirías la energía de este álbum comparada con trabajos anteriores? ¿Es más agresivo, introspectivo o experimental?

Como lo dije al inicio, es más cinematográfico que todo lo que hemos hecho antes. Es más oscuro de lo que esperábamos. Suena oscuro, pero de una manera graciosa. También contiene varias melodías de pop. Es agresivo. También trae consigo letras atrevidas y de indignación.

Shirley Manson hace un llamado a las mujeres a cambiar sus propias expectativas

Siempre has sido una voz poderosa para las mujeres en la industria. ¿Cómo ha cambiado el panorama en el rock para las mujeres desde que comenzaste?

No creo que la situación haya cambiado para las mujeres en el rock, mayormente porque no hay muchas mujeres en el rock. Desde los años 90, cuando empezamos, había una gran cantidad de mujeres y me emocionó mucho. Pensé “Wow, las puertas se abrieron. Ahora podemos ver a más chicas alternativas disfrutar de carreras largas”, pero no fue el caso.

Había muchas rockstars asombrosas en mi tiempo, pero no tantas. Creo que el inicio del cambio se comienza a ver ahora y es emocionante. Las mujeres aún no tenemos tanta representación y la industria todavía está tallada por el gusto, energías y ambición de los hombres.

A través de los años has hablado de feminismo y de los retos de ser una mujer en la música. ¿Qué batallas crees que aún necesitan ser peleadas?

Tenemos que cambiar la manera en la que los hombres piensan en nosotras. Yo lo hago a través de mi música y muchas mujeres hacen lo mismo. Tenemos que cambiar nuestras propias expectativas y aprender a hablar por nosotras mismas, pedir, hacer y cambiar cosas. Todavía vivimos en una sociedad patriarcal.

Estoy muy contenta de ver a la nueva presidenta de México. Es emocionante escuchar ideas y filosofías diferentes. Ver a las mujeres tomando decisiones es vital y no sucede muy seguido. Ese es el cambio que quiero ver; quiero ver a más mujeres esperando cosas mejores para ellas.

Garbage Imagen: cortesía

Muchas artistas te ven como una inspiración, ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones de mujeres en la música?

Cada artista tiene su propio camino y tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y cometer sus propios errores. Lo que le diría a las jóvenes artistas es que no se rindan, trabajen. No esperen una gran carrera a la vuelta de la esquina; prepárense para salir todos los días a trabajar en su arte y les garantizo que su carrera va a crecer. El trabajo es lo que significa mantenerse vivo como artistas.

Estás a punto de tener dos conciertos en México, ¿Qué más viene para la banda este año?

Nos embarcaremos en una gira por Norteamérica. Estamos en conversaciones para ir a Australia y ojalá también a Japón. Pero el año aún es incierto hasta que estemos más cerca del lanzamiento de nuestro nuevo álbum.