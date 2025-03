Ninel Conde sufrió violencia física por exnovio; confiesa

Ninel Conde, quien es famosa por sus participaciones en la televisión mexicana en proyectos como ‘Rebelde’, ‘Fuego en la Sangre’, ‘Mar de amor’ y ‘Porque el amor manda’, hace unos meses reapareció en redes sociales con unas publicaciones que desataron una ola de críticas relacionadas a su aspecto físico.

Recientemente, en una conferencia a la que fue invitada, hizo una fuerte revelación sobre una relación que marcó su vida y que nunca había confesado en ningún medio lo que vivió con esa pareja.

Ninel Conde Imagen de Instagram: @ninelconde

Ninel Conde fue víctima de violencia física

En la conferencia ‘Rompe el Miedo y Triunfa’, Ninel Conde abrió su corazón y confesó que sufrió violencia física por parte de un exnovio, del que no reveló su identidad. A pesar de no dar nombres, dio a conocer lo que vivió en esa relación tóxica:

“No hay que ponerle nombre. Te voy a decir una cosa, si yo no tengo nada bonito que hablar de alguien prefiero no hacerlo. Pero hablando desde mis vivencias, sin darle nombre y sin ponerle cara yo viví violencia física. (...) A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que estoy diciendo acá. Me ahorcaban, me arrancaban la ropa. Quemaron una Biblia enfrente de mí. Fue algo muy traumático”, explicó

La artista reveló que no solamente era violentada físicamente sino también fue víctima de chantajes y manipulaciones con disculpas y lágrimas tras el caos desatado entre la pareja.

“Después de que venía un episodio de violencia, venían las lágrimas, venía el arrepentimiento y el ‘perdóname’ y el ‘me voy a matar si no me perdonas”.

Ninel aseguró que un hombre que te maltrata por primera vez va a volver a hacerlo y eso se convierte en un ciclo repetitivo del que es difícil de salir una vez que se está muy involucrado en la relación:

“Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja y no te das cuenta. Estás en un círculo vicioso y ya cuando ves, no puedes salir de ahí”, mencionó.

Para finalizar con el tema, la interprete de ‘Bombón asesino’ reconoció que cuando conoció a un nuevo hombre que no la violentaba, le pareció extraño ya que no estaba acostumbrada a los buenos tratos:

“En una de esas 400 veces que terminábamos, llegó otra persona y me empezó a hacer sentir bien. Me trataba divino. Yo decía: ‘¿Qué es esto? Esto está padre. No sabía que se sentía tan padre’. Y así fue como ya no volví”, concluyó.

A continuación puedes ver el video: