Barby Juárez se lanza contra Gala Montes por controversia con su madre: “a los padres no se les levanta la mano”

La polémica entre Gala Montes y su mamá se salió de control cuando Crista reveló, en una entrevista con Adrián Marcelo, que su hija menor se puso de acuerdo con la ‘Beba’ para sostenerla y darle cachetadas.

Las declaraciones provocaron que las redes sociales se dividieran en dos partes: una justificaba las acciones de la joven actriz, mientras que la otra desaprobaba la violencia hacia los progenitores.

La madre de las hermanas Montes reveló que el problema comenzó cuando, en una ocasión, no había cena en la casa y Gala llegó de trabajar esperando comer. Sin embargo, al ver que solo había cereal, reaccionó violentamente, aventando el plato de cereal.

En ese momento, Crista confesó que sí le dio una cachetada a la actriz, ya que llevaba varios días comportándose de esa forma con ella, lo que provocó que ‘Beba’ se acercara y la sostuviera mientras la artista la abofeteaba. Después de esto, Gala la corrió del departamento donde vivían las cuatro.

Crista y Gala Montes

Famosos reaccionan a la polémica de Gala y su mamá

Laura Flores es una de las estrellas que ha reaccionado a la polémica. En una entrevista con Telemundo, la artista recordó que, hace unos años, mientras Crista atravesaba por un cáncer de mama, la actriz coprotagonista de ‘Mi familia perfecta’ hacía un gran esfuerzo en cada escena para poder solventar los gastos del tratamiento de la enfermedad y, en ocasiones, se soltaba a llorar angustiada por la salud de su madre. Laura Flores destacó el sacrificio que hacía Gala en ese momento para ayudar a su familia.

Joanna Vega-Biestro se encuentra en el ojo público por sus declaraciones contra Adrián Marcelo y la madre de las Montes, ya que la periodista ha arremetido contra la realización de la entrevista, a pesar de que Gala ha recibido constantes señalamientos por parte del comediante regiomontano. La periodista ha sido crítica de la entrevista y el señalamiento que Gala ha recibido públicamente.

Barby Juárez arremete contra Gala Montes

Ahora es ‘La Barby’ Juárez quien se une a las opiniones públicas respecto a la disputa entre Gala y su madre. En un encuentro con los medios de comunicación, la boxeadora fue cuestionada sobre la reciente polémica que ha sido pública.

La famosa, en su momento, se posicionó a favor de la actriz por los conflictos que mantuvo con Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos’, pero actualmente ha desaprobado por completo la violencia contra Crista Montes y habló sobre el respeto que se le debe tener a ella, así como la importancia de honrar su presencia.

“No me gustó cómo se refería Adrián a Gala, pero tampoco me gustó cómo Gala se refería a su mamá, creo que la madre es la madre y se le respeta, no quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente es mamá y se le respeta (...) ‘Honraras a tu padre y madre’ no te está diciendo si son buenos los vas a honrar. No aprendieron a tener un respeto por su papá o por su mamá.”