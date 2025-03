¿Lalo España se va de ‘Vecinos’? Alerta tras desgarrador mensaje de despedida

‘Vecinos’ se convirtió en uno de los programas actuales más longevos de la televisión mexicana, por lo que sus personajes y sus frases se volvieron parte de la cultura pop del país. Aún así, Lalo España generó especulaciones luego de compartir un mensaje de despedida en sus redes sociales que preocupó a sus fanáticos.

Germán, interpretado por Lalo España, es uno de los personajes más queridos de ‘Vecinos’ que participa en la producción desde su estreno en el año 2005. Sus icónicas frases, su vestuario y sentido del humor lo convirtieron en una referencia popular entre mexicanos, pues muchos lo coronan como el más gracioso del programa.

A pesar de esto, el intérprete generó preocupación entre sus seguidores tras un comunicado publicado en X, en el que se despide de ‘Vecinos’, razón por la que un sinfín de especulaciones y comentarios surgieron al respecto, pues internautas expresaron su inconformidad ante el supuesto abandono de Lalo España al programa.

Lalo España

¿Lalo España se va de ‘Vecinos’?

Fue en su cuenta oficial de X que Lalo España compartió una fotografía de él en el set de ’Vecinos’ con la descripción: “Hoy fue mi último día de llamado grabando las nuevas temporadas de ’Vecinos‘. Gracias a todo este gran equipo. Pronto volveremos a encontrarnos. A lo que sigue con toda la gratitud, entusiasmo y amor”.

Dicho mensaje generó comentarios como: “Se te va a extrañar en la puerta”, “Qué nostálgico, qué entrañable, mi porterete chillón. Muchas gracias por tantas alegrías generadas”, “De los mejores personajes y ojalá tengas éxito en todo lo que venga”, “Qué triste en serio. Sin ti la serie no tendrá chiste” y “Si tú no estás no la veo, así se sencillo”.

No obstante, el actor aclaró que solo terminó las grabaciones de la temporada, mas no saldrá de ‘Vecinos’: “Seguimos haciendo el programa. En lo que escribí menciono que terminé grabaciones de esta temporada y que pronto volveremos a vernos”.