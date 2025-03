¿Litzy solo quiere a Poncho Cadena por su dinero? El chef reacciona a los rumores

En medio de los rumores del descontento de la expareja del chef Poncho Cadena con Litzy, pues asegura que la cantante solo busca a su futuro esposo por dinero, el juez de ‘MasterChef’ rompió el silencio sobre su situación con Marcela y reaccionó a las especulaciones de los últimos días.

Una fuente anónima reveló a TVNotas que la expareja del chef Poncho Cadena asegura que Litzy solo lo usa por su dinero, razón por la que aceptó contraer matrimonio con él en una boda que se planea para octubre. “Marce asegura que Litzy solo está con Poncho por el dinero. Piensa que va por los negocios”, confesó el informante.

“Marce piensa que se deja manipular por Litzy”, confesó la fuente y agregó: “Él está tan enamorado que incluso ha dejado de hacer cosas para estar con Litzy. Eso molesta a Marce y se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ’Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’”, agregó.

Chef Poncho y Litzy Imagen de Instagram: @litzyoficial

Chef Poncho Cadena rompe el silencio sobre rumores de Litzy

En una aparición especial del programa de Youtube ‘La Saga’, conducido por Adela Micha, el juez de ‘MasterChef’ rompió el silencio acerca de los rumores que se han esparcido en el último día: “Yo estoy divorciado, estoy perfecto, nunca voy a hablar mal de la mamá de mis dos hijos. Esta persona fue importante en su momento, se considera familia, pero cambian las cosas”.

“Ayer tuvimos una conversación cibernética los tres interesados, de que salió un chisme, haya sido como haya sido, de los tres interesados todo bien. Un divorcio no va a ser fácil, pero todo bien”, aseguró y mencionó: “No tengo nada qué decir de la tercera persona. A mí me importan mis hijos y me importa Litzy, No tengo que dar explicaciones de nada, pero todo bien, está todo negociado”.