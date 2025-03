Luis Roberto Guzmán, reconocido actor mexicano con una sólida trayectoria en cine y televisión, regresa a sus raíces teatrales con la obra ‘Por la punta de la nariz’. Esta producción marca su retorno a los escenarios después de varios años, y lo hace de la mano de un proyecto que le permite explorar y enfrentar nuevos retos.

‘Por la punta de la nariz’ es una comedia que aborda temas de actualidad con humor ácido y mordaz. Guzmán comparte escenario con Roberto Sosa, y la dirección corre a cargo de Benjamín Cann. La obra ha sido descrita como una experiencia teatral que invita a la reflexión y al entretenimiento.

La obra se presentará en el Teatro Varsovia de la Ciudad de México desde el próximo 4 de abril, por lo cual Luis Roberto Guzmán habló con Publimetro sobre todos los detalles de un proyecto tan especial en su carrera.

¿Cómo te sientes de regresar al teatro y de formar parte de ‘Por la punta de la nariz’?

“Me siento feliz, me siento con nervios, me siento con un compromiso gigante, con una gran responsabilidad, por otro lado el producto, con las raíces, en este caso con el espacio teatral, me lleva a tantos recuerdos y a tantas memorias”.

¿Cómo llegó ‘Por la punta de la nariz’ y por qué decidiste formar parte?

“Llegó de una manera muy atípica. Así literal, me encontraba yo en mi casa haciendo scrolling en X y De casualidad me encuentro con un mensaje de nuestro productor Morris Gilver, que tenía unos proyectos para su compañía un poco fuera de su línea como productor y que estaba buscando actores interesados y yo realmente mandé un emoji, me contestaron, me enviaron el texto y me enamoré inmediatamente con esa primera impresión de lectura”.

Luis Roberto Guzmán regresa a sus raíces con ‘Por la punta de la nariz’ (Foto: Cortesía)

A lo largo de este proceso, ¿con qué retos te has enfrentado?

“Realmente yo creo que el mayor reto es eliminar la ironía, la ironía y el juicio del pensamiento, ha sido un trabajo constante con la remarcación y la puntualización y hacerme consciente con nuestro director, en donde de alguna manera se estaba viendo el yo de Luis Roberto y no el yo del psiquiatra y el yo de psiquiatra no puede tener este un juicio, al contrario tiene que ser una persona con una apertura”.

¿Qué significa este proyecto en tu carrera?

“Reencontrarme, reencontrarme artísticamente y creativamente y te confieso, es algo que yo estaba pidiendo hace mucho tiempo que llegara. Ha venido a sanar de alguna manera frustraciones creativas, muchos rechazos, el no, que es algo con lo que vivimos constantemente los actores. A través de esta historia y este personaje, pues a mí como Luis Alberto Guzmán ha venido a sanar”.

Luis Roberto Guzmán regresa a sus raíces con ‘Por la punta de la nariz’ (Foto: Cortesía)

Acaba de pasar el Día Mundial del Teatro, ¿qué opinas sobre el momento que se vive actualmente en esta industria en México?

“El teatro lo puedes hacer donde sea, en cualquier lugar, porque es la manifestación de la realidad. Creo que me parece bastante congruente que estemos regresando a lo básico y a lo puro y a lo elemental y a lo sencillo que es este acto”.