Zayn Malik cancela su último concierto en el Palacio de los Deportes: ¿Habrá reembolso?

Zayn Malik recurrió a sus redes sociales para anunciar que no podrá cumplir con su agenda con el concierto que tenía planeado para hoy, 28 de marzo en el Palacio de los Deportes; de esta manera el cantante británico pidió disculpas a sus fanáticos y explicó las razones por las que tomó la decisión de no presentarse en este último concierto en México como parte de su gira ’Stairway to the Sky’.

El exintegrante de One Direction tomó en cuenta a México en su gira mundial ’Stairway to the Sky’ con tres fechas en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital del país.

Aunque los primeros dos conciertos del artista se llevaron a cabo con normalidad los días 25 y 27 de marzo, en los que incluso sorprendió al cantar por primera vez en diez años ‘Night Changes’, una de las canciones más icónicas de One Direction, una enfermedad le impidió presentar el show que tenía planeado para hoy 28 de marzo.

Zayn Malik en México Imagen de X: @ZaynReport

Zayn Malik pide disculpas a su público mexicano

El intérprete de ’PILLOWTALK’ recurrió a su cuenta oficial de Instagram para anunciar que no podrá subir al escenario del Palacio de los Deportes esta noche: “Me duele anunciar que no podré presentarme en la Ciudad de México hoy. He estado muy enfermo desde la mañana y a pesar de que intenté todo para aliviarme, mi cuerpo no lo permite”.

“Siento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siento siempre de mis fans significa el mundo para mí y me hiere profundamente perderme este momento con ustedes. Gracias por su comprensión y por favor sepan que les envío mi amor a cada uno de ustedes”, concluyó su comunicado.

Comunicado de Zayn Malik en Instagram

¿Qué hacer con tu boleto para el concierto cancelado de Zayn Malik?

Por su lado Ocesa lanzó otro comunicado en el que indica que las personas que hayan realizado la compra de su boleto en línea, el reembolso se reflejará automáticamente en la tarjeta que se usó para comprar sus entradas de acuerdo con los tiempos establecidos por las instituciones bancarias correspondientes.

En el caso de haber adquirido los boletos en puntos de venta de Ticketmaster, se podrá solicitar el reembolso desde hoy en la misma sucursal en la que se realizó la compra.