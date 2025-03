Aseguran que esposo de Inés Gómez Mont también es deudor alimenticio

Los nombres de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han vuelto a aparecer en público después de estar cuatro años sin saber nada de ellos desde el conflicto legal que se suscito.

La presentadora y el empresario huyeron cuando fueron acusados de supuesto lavado de dinero, convirtiéndose en una de las personas buscadas por la Interpol.

Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de ambos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detalló que la decisión tomada por el Poder Judicial no trae cambios en la situación legal de los dos involucrados, ya que aún hay órdenes de aprehensión en su contra. No obstante, ya no forman parte de la lista de Personas Bloqueadas, por lo que pueden hacer uso del sistema financiero nacional sin restricción alguna.

Víctor Manuel Álvarez Puga es señalado de ser deudor alimenticio

El periodista Alberto Tavira, a través del medio El Independiente, dio a conocer que el abogado Álvarez Puga no se ha hecho cargo de su primer hijo desde que inició su relación con Inés Gómez Mont.

De acuerdo con el mismo comunicador, el menor, de nombre Frank, se encuentra sin percibir apoyo económico por parte de su padre, situación que es ajena a los cargos que actualmente enfrenta el empresario.

“El abandono no tiene nada que ver con la huida. El abandono al niño por parte de su padre sucedió desde que el empresario comenzó su relación con Inés Gómez Mont,” señaló.

El periodista informó que el año pasado se percató en la cuenta de Instagram de Maricarmen López, la primera pareja de Puga, que el menor se encontraba trabajando como auxiliar de mesero para ayudar con los gastos a su madre.

“Lo que no me contaron, pero que yo vi el año pasado en el Instagram de Maricarmen, fue a Frank aprendiendo a trabajar como auxiliar de mesero en la cocina de un restaurante durante sus vacaciones escolares para ayudar a su mamá, quien actualmente dirige el área de Mercadotecnia de una empresa,” contó.

Hasta el momento, Maricarmen no ha realizado alguna denuncia legal para no involucrar a Frank en la controversia en torno a Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.