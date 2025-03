Conductor de Venga La Alegría contactó con su padre fallecido en programa en vivo; así fue el momento

La televisión siempre se ha caracterizado por mostrar momentos de alegría, conmovedores, de nostalgia y otros que generan cierto desconcierto o tristeza, sobre todo cuando informan el deceso de algunas figuras relevantes del medio artístico o presentan el tema de la muerte.

Recientemente, en el programa Venga La Alegría, fue invitada una famosa médium para contar un poco de su experiencia con el don que descubrió cuando era tan solo una niña.

La experta, de nombre Noelia Pace, reveló que fue a la edad de 6 años cuando veía a un hombre que se aparecía en su habitación. Él le hablaba y le mostraba imágenes, pero la sorpresa llegó después, cuando le comentó a su madre cómo era la persona que veía y su progenitora le reveló que eso no podía ser posible, ya que él había fallecido antes de que naciera.

Las declaraciones fueron tomadas con respeto y asombro por los conductores de Venga La Alegría, quienes escucharon con atención que la médium tuvo que someterse a estudios neurológicos y psicológicos para descartar cualquier anormalidad. Sin embargo, todo salió bien.

Entre la curiosidad de Noelia, ella tuvo que instruirse con diferentes guías y expertos en el tema que han sembrado su camino hasta la actualidad, hasta que se encontró con su maestra, quien le enseña a manejar el proceso energético por la práctica.

Los presentadores curiosos preguntaron si estaba viendo a personas muertas en el foro y la médium afirmó que ha visto a una mujer mayor liberada.

Conductores de 'Venga la Alegría' Imagen de Instagram: @vengalaalegria

Pato Borghetti contacta con su padre fallecido

Conforme avanzaba la entrevista, Pato Borghetti tenía una pregunta sobre lo que estaba comentando Noelia Pace y el proceso que ella ha tenido que llevar desde que se dio cuenta de sus habilidades, cuando de pronto la médium le mencionó que había un hombre a lado de conductor:

“Lo has hecho bien, dice. Lo has hecho muy bien. No te olvides que la familia aún necesita saber que vos puedes controlar la situación, ligada a la familia paterna, que no quieren que te afecte por completo, que sigas reclamando.”

Borghetti, asombrado, asentó con la cabeza y confirmó que está en un proceso relacionado a eso, y la médium siguió:

“Él dice ‘Su voz es mejor y aunque no quiera, canta muy bien.‘”

El conductor, conmovido, aseguró que se trataba de su papá, quien falleció en 2011.

Ve aquí el video: