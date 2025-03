Mariana Ochoa confiesa que la confunden con Thalía

Mariana Ochoa ha estado en polémica con su compañero de OV7, Ari Borovoy, por supuestas acciones que no fueron bien aceptadas por el resto de los integrantes de la agrupación y que hasta el momento no han sido solucionadas.

Pero la cantante no solo ha protagonizado este tipo de controversias, sino también, tras la muerte de Daniel Bisogno, la artista contó una anécdota relacionada con el conductor. En esta, mencionó que en una ocasión él le pidió de favor quedarse en su casa con unos amigos. Ella accedió sin problemas, pero reveló que su residencia terminó oliendo a marihuana.

El comentario realizado pocos días después del deceso del presentador de Ventaneando desató una ola de críticas por las controversiales declaraciones realizadas, entre muchas otras más agradables que pudo haber confesado y no hizo. Tras ser blanco de críticas, Ochoa salió a disculparse por lo dicho.

Mariana siempre se ha caracterizado por ser una de las estrellas de los 90 más divertidas y accesibles con la prensa, ya que no muestra ningún tipo de filtros al momento de ser cuestionada por los reporteros que se acercan a ella.

Mariana Ochoa se disculpa tras presentar de forma “insensible” tema de Feminicidio Instagram: @soymarianaochoa

Mariana Ochoa recuerda que la confunden con Thalía

La intérprete de “Te quiero tanto” recordó que desde hace años la han confundido con Thalía, la ex Timbiriche. En una entrevista publicada en la cuenta oficial de ‘La Tía Sandra’, Mariana Ochoa aseguró que decían que se parecía a la cantante.

El periodista le preguntó si ella recordaba cuando los seguidores comentaban sobre su parecido, mientras que ella, entre broma, afirmó recordar esos momentos, contando una anécdota con la actriz de María la del Barrio, que se encontró en los Premios Billboard.

“Cuando hicimos ‘Shabadaba’, nos llegamos a encontrar OV7 y Thalía en una alfombra roja en los Billboard y Thalía súper linda, porque nunca me lo imaginé. Nunca sabes quién está enterado. Una cosa es que a mí me lo digan y otra que Thalía estuviera enterada,” comentó.

Mariana Ochoa confesó que, en ese momento, Thalía se acercó a ella y reconoció el parecido que ambas estrellas comparten dicho por la audiencia, abrazándola efusivamente.

“Llegó lindísima de: ‘¡Hermanita! ¿Cómo estás?’ y me abrazó. Me dijo: ‘Para mí siempre serás mi hermanita’. Se me hizo un detalle lindísimo de su parte.”