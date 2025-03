Carmen Campuzano pidió a Imelda Tuñón ‘callar bocas’ tras ganar la custodia

Maribel Guardia e Imelda Tuñón se han encontrado en polémica después de que se diera a conocer que la costarricense había interpuesto una demanda contra la joven por presunta violencia familiar, incluyendo el consumo de sustancias ilícitas que podrían poner en riesgo a su nieto.

Las dos actrices fueron abordadas por los medios de comunicación cuando eran vistas afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que iban constantemente a declarar.

Las autoridades designaron a José Julián bajo el cuidado de su abuela paterna mientras se realizaban las investigaciones para dictaminar el resultado de la custodia del menor. Durante ese periodo, las famosas ofrecieron diferentes motivos por los que estaban atravesando el conflicto legal.

Según Imelda, la molestia de Maribel inició cuando ella le informó que su esposo, Marco Chacón, estaba llevando una relación con una de sus alumnas de la universidad, lo que provocó la furia de la vedette, quien respondió con la demanda.

Después de un mes de que José Julián se encontraba apartado de su madre, la mañana del 3 de marzo, Tuñón publicó a través de Instagram y X el dictamen final que determinó que el infante había regresado a casa de la joven, ganando la custodia.

Imelda Tuñón / Maribel Guardia Instagram: @imetunon / @maribelguardia (Instagram: @imetunon / @maribelguardia)

A Imelda Tuñón le realizan pruebas toxicológicas

Hace unos días se dio a conocer que, como parte del proceso legal, la cantante se tuvo que someter a una prueba toxicológica para determinar que esté limpia de sustancias. De acuerdo con Imelda, el resultado salió perfecto, lo que comprueba que las acusaciones pudieron ser falsas.

De acuerdo con información de Kadri Paparazzi, Maribel Guardia y Marco Chacón pagaron una multa por haber mostrado a las autoridades pruebas falsas para desestimar a Tuñón.

Hasta el momento nadie ha hablado al respecto sobre el proceso legal, ya que están en un acuerdo mutuo de evitar el tema frente a los medios.

Carmen Campuzano pide a Imelda ‘callar bocas’

La polémica actriz Carmen Campuzano tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación quienes le preguntaron por el tema de Maribel Guardia e Imelda Tuñón. La famosa no dudó en comentar que les desea paz a las dos estrellas por el bien del niño y envió un contundente mensaje hacia la joven madre:

“Le digo a Imelda que también demuestre lo maravillosa mujer que es para callar bocas. Yo no me puedo meter más ya que no sé si es una realidad el tema de su consumo (de drogas).

Finalmente ofreció su ayuda en caso de que Tuñón si consuma sustancias ilícitas.