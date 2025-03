Mamá de Poncho de Nigris le ruega a Adrián Marcelo que la entreviste: “lo más que puedas pagar”

Mamá de Poncho de Nigris le ruega a Adrián Marcelo que la entreviste. A casi una semana de la famosa entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes, continúa generando polémica.

Tras la esperada charla, el influencer reveló que le pagó 1 millón de pesos a Crista Montes.

El clip acumula 4.4 millonres de reproducciones hasta el sábado y ahora es Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris la que le pide a Adrián que le pague para hablar de su hijo.

Mamá de Poncho de Nigris le ruega a Adrián Marcelo que la entreviste

Tras el éxito de la entrevista a la mamá de Gala Montes, Leticia Guajardo dio unas declaraciones a medios locales de Monterrey.

En dicha conversación habló de sus problemas con la esposa de Poncho y la acusó de ser la responsable de la mala relación que tiene con su hijo.

Además habló de la polémica de Adrián Marcelo y aseguró que ya tiene permiso de su esposo para revelarle sus problemas con el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’.

Por lo que dijo a Adrián que le de lo más que le pueda pagar por la exclusiva.

Además aseguró que Adrián le tiene miedo a Poncho y por eso no habla de él.

Y bromeó que con dicho dinero, podrá meter al papá de Poncho de Nigris a un asilo de lujo.

Redes sociales reaccionan a propuesta de Doña Lety para que la entreviste Adrián Marcelo

Tras la reiterada propuesta ahora por televisión regia, las redes sociales han criticado a la mamá de Poncho.

“Y si no le interesa a nadie porque están los 2 principales medios entrevistando a la señora?” y “Ay no que cringe me dioque alguien le diga por favor a esta señora que Adrián no tiene miedo y que no la va a entrevistar simplemente porque a él no le interesa nada de la vida de ella o de su hijo”.