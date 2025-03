CDMX en manos de Michael B. Jordan y sus ‘Pecadores’

El cineasta Ryan Coogler, la estrella Michael B. Jordan y el elenco de Pecadores, con Hailee Steinfeld, Miles Caton y Wunmi Mosaku, están en México realizando diversas actividades especiales para promocionar la película.

Pecadores cuenta la historia de dos hermanos gemelos (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que regresan a casa con la esperanza de dejar su pasado atrás. Sin embargo, al volver a Mississippi, descubren que algo —o alguien— podría poner en riesgo todo lo que aman.

Pecadores se apoderan de la Ciudad de México (Foto: Warner Bro. Pictures)

Actores compartieron los desafíos del rodaje durante una conferencia de prensa, este domingo, en un hotel de la Ciudad de México.

“Definitivamente fue un reto, sobre todo para Michael al interpretar a dos personajes. Tenía que asegurarse de que sus diferencias fueran sutiles sin parecer clones o algo sobrenatural. Son gemelos idénticos, pero con personalidades distintas. El componente de época también nos exigió mucho, ya que nunca habíamos trabajado algo así antes. Ver interpretaciones de otros actores en papeles similares me ayudó mucho”, dijo Wunmi.

“Mi meta era crear dos personajes realmente diferentes, no solo diferenciarlos con detalles mínimos. A veces, como actor, es fácil caer en hábitos personales, pero el mundo que Ryan creó y el increíble elenco con el que trabajé me permitieron sumergirme en ambos papeles”, adelantó Michael B. Jordan.

El cineasta habló sobre el tiempo que le llevó desarrollar esta película: “Fue un proceso lento de desarrollo, pero la filmación se realizó bastante rápido. La inspiración principal vino de la relación con mi tío. Él era de Mississippi, pero se mudó a Oakland en su juventud y amaba la música blues. Siempre ponía discos, CDs o cintas de blues cuando pasábamos tiempo juntos, y terminé asociando esa música con él. Falleció en 2015, mientras trabajaba en Creed, y nunca tuve la oportunidad de procesar del todo su pérdida. Empecé a escuchar blues para recordarlo y, un día, mientras sonaba Wang Dang Doodle de Howlin’ Wolf, la idea me golpeó como un rayo. Desde ese momento, supe que tenía que hacer esta película”, explicó.

Ryan Coogler reveló que Pecadores es una experiencia única en IMAX:“Cada película tiene sus retos. Las cámaras IMAX son pesadas, lo que nos obligó a cambiar nuestro estilo de rodaje. Normalmente filmo con cámara en mano, pero aquí no era posible. Curiosamente, esa limitación ayudó a que el estilo visual fuera más acorde con la época en que se desarrolla la historia. También exigió más disciplina en el set. La gente escuchaba el sonido del celuloide corriendo, y los actores sabían que no podían desperdiciar una toma. Eso generó una energía parecida a la adrenalina del deporte, algo que me encanta porque, antes de hacer cine, yo jugaba fútbol”.

Michael B. Jordan y el reto de interpretar gemelos

El actor estadounidense habló sobre los desafíos de interpretar dos hermanos con personalidades distintas:“Ryan y yo tenemos una relación especial. Curiosamente, cuando me habló de Pecadores, yo le estaba proponiendo otro proyecto. Pero él me dijo: ‘Tengo algo mejor para ti’, y cuando me lo explicó, me convenció. Ryan sabe cómo sacar lo mejor de la gente, tiene una visión increíble para posicionar a sus actores en roles desafiantes pero con grandes recompensas. Así que nos pusimos a trabajar”.

Sobre su preparación para el papel, comentó:“Hablé con varios gemelos para entender su experiencia única. Como actor, buscas elementos que te ayuden a separar tu vida personal de los personajes. En este caso, Smoke es el hermano mayor, con un fuerte sentido de responsabilidad y disciplina. Stack, en cambio, es más soñador, impulsivo y creativo. Juntos forman una sola entidad”.

El bien y el mal en los personajes

Hailee Steinfeld, quien interpreta a Mary, destacó la profundidad de la historia:“Es un relato profundamente humano. Se mueve entre la emoción, la oscuridad y la esperanza. Siempre hay un destello de luz, incluso en los momentos más oscuros”.

Wunmi Mosaku agregó:“Ryan escribe personajes que reflejan la complejidad humana. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Mi personaje, Annie, tiene una conexión espiritual, pero también una tristeza profunda. La historia nos recuerda que todos tenemos razones y motivaciones”.

Hailee Steinfeld y el impacto de su papel

La actriz reflexionó sobre su participación en la cinta:“Este papel llegó en el momento perfecto. Quería algo que me desafiara. Interpretar a Mary me obligó a enfrentar partes de mí que normalmente protejo. Es un personaje vulnerable pero con mucha confianza, lo cual fue un reto equilibrar. Gracias al guion de Ryan y al apoyo del equipo, me sentí segura para explorar a fondo a Mary. Fue una experiencia enriquecedora. No sé si hubiera podido hacer este papel en otra etapa de mi carrera, pero ahora fue una evolución natural. Espero que cada nuevo personaje que interprete me desafíe de la misma manera”, señaló.

¿De qué trata Pecadores?

Del director de Black Panther y Creed, Ryan Coogler, y protagonizada por Michael B. Jordan, llega una nueva visión del miedo: Pecadores. Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, dos hermanos gemelos (interpretados por Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida.

Evento especial en México

El 31 de marzo se llevará a cabo la alfombra roja y fan event en Plaza Universidad, CDMX.

El 17 de abril se estrena Pecadores en salas de cine en México.