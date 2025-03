Christian Chávez se libera de los miedos del pasado a través del teatro y la música

Mientras Christian Chávez realizaba ensayos de la obra Mentiras, el musical, Publimetro charló con el actor y cantante, quien está retomando su regreso al teatro y a la música en solitario.

Tras la gira Soy Rebelde Tour, Christian Chávez enfrentó un momento difícil para redefinir el rumbo de su vida personal y artística.

“Después de todo lo que fue la gira de RBD, es difícil encontrar dónde uno se siente feliz después de algo tan grande y qué también te represente un reto como cantante y actor. La verdad es que, desde que me hablaron para Mentiras, sentí esa chispita en el pecho y dije: ‘por aquí es’. El teatro musical siempre me ha hecho feliz, es donde yo empecé, entonces para mí, poder estar ahora en el musical en su versión original es maravilloso. Obviamente, la energía es distinta en el teatro porque es algo mucho más físico, pero al final crecí en las novelas, comencé en ellas, así que es un tono que conozco bien”, dijo Chávez.

Christian Chávez retoma la música y el teatro (Foto: Cortesía)

El cantante regresa al teatro tras una ausencia de siete años.

“Eso le da otro tono a la experiencia de estar en el escenario. La última vez que hice teatro fue en Martha tiene un marcapasos, el musical de Hombres G, y después de eso no volví a subirme. Son otras energías porque tienes que estar pendiente de los cues musicales, de las luces, de las entradas, de muchas cosas. Al principio es abrumador, pero cuando ya lo haces tuyo, es parte de la magia del teatro”, explicó.

Revelaciones sin filtro

<i><b>“Cuando la prensa me sacó del clóset, fue algo bastante agresivo</b></i><i>. No tuve tiempo de asimilarlo ni de contar mi versión". </i> — Chrstian Chávez

<i>“A través de esta carta y este EP, en el que estoy completamente involucrado, busco compartir mi verdad”. </i> — Christian Chávez

<i>“La gira de RBD me permitió sanar con ese chavito de mi pasado, ahora necesitaba sanar mi historia personal con la música”.</i> — Christian Chávez

<i>“Este proyecto (EP) es una carta de amor hacia mí mismo. No lo hago para estar en los top charts, sino para hacer música sin miedo y sanar”. </i> — Christian Chávez

Reencuentro especial en el teatro

Christian Chávez ha enfrentado diversas situaciones a lo largo de su carrera, pero afirma que siempre ha sido disciplinado en su trabajo, “definitivamente. Es algo que he aprendido a lo largo de mi carrera”.

Sobre su reencuentro con Daniela Luján, comentó: “Imagínate. Con Dani nunca trabajamos juntos en una novela, pero coincidimos en Guadalajara y Monterrey. Es una persona extremadamente profesional, con un corazón de oro, y trabajar con alguien así siempre es un goce”.

Regreso a la música

Tras dos años, retoma su faceta musical con una nueva canción Si mañana me voy.

“Después de RBD, empecé a trabajar en este EP de cuatro canciones, que se presentará en abril. Alguien me pidió que lo hiciera y, a través de esa carta, me di cuenta de que necesitaba contar mi parte de la historia. Cuando la prensa me sacó del clóset, fue algo bastante agresivo. No tuve tiempo de asimilarlo ni de contar mi versión", confesó el también activista.

“A través de esta carta y este EP, en el que estoy completamente involucrado (composiciones, imagen, video), busco compartir mi verdad. Trabajé con Santiago Arriaga, hijo de Guillermo Arriaga, quien es talentosísimo. Sobre todo, este proyecto es una carta de amor hacia mí mismo. No lo hago para estar en los top charts, sino para hacer música sin miedo y sanar. Así como la gira de RBD me permitió sanar con ese chavito de mi pasado, ahora necesitaba sanar mi historia personal con la música”, añadió.

Este mes de abril saldrá su EP, cuyo primer sencillo Si Mañana Me Voy ya está disponible.

“Habrá mucha música y mucho teatro este año para mí, lo que me permitirá regresar a los escenarios”, dijo Christian, quien también anunció su participación en la serie Bodas, protagonizada por Consuelo Duval.

La canción forma parte de un nuevo proyecto musical íntimo y revelador.

“Compartir mi verdadera historia es un paso crucial para liberarme de las sombras del pasado y encontrar mi voz nuevamente. Es una invitación para que todos podamos enfrentar nuestros miedos y superar las adversidades juntos”, explicó.

Definida como Volumen 1, la canción, de su autoría, retrata las consecuencias de suprimir la verdadera identidad para agradar a los demás y cómo las críticas afectan la vida y carrera de una persona pública. La pérdida de control sobre su propia narrativa y el escrutinio mediático lo transformaron en alguien sin voz, como un mimo que solo expresa sus sentimientos a través de gestos silenciosos.

Para él, este proyecto ha sido una catarsis.

“Escribir estas cartas para mí mismo fue un proceso sanador, una forma de confrontar mis miedos y aceptar mis vulnerabilidades. Cada línea es un paso hacia la sanación y la libertad”, concluyó.