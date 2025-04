Billboard realiza lista de las 50 cantantes pop latinas más influyentes de todos los tiempos

A propósito del mes de marzo, Billboard realizó una lista de las 50 artistas pop latinas más influyentes de todas las épocas. En ella convergen artistas que fueron reconocidas internacionalmente hace décadas y las que han obtenido un éxito instantáneo.

Para los editores de la revista de música, les pareció interesante el talento de mujeres que han destacado, pese a las complicaciones que han atravesado debido a las controversias alrededor de sus vidas personales, pero también por las batallas que lucharon hasta el final de sus días.

Es por eso que a continuación podrás ver la lista de las 50 artistas latinas más influyentes de todos los tiempos, quienes han inspirado a otras estrellas y han logrado que su obra se mantenga como tendencia.

Shakira Getty Images (Getty Images)

Lista de las artistas más influyentes:

Cabe destacar que están enlistadas del número más alto hacía el número 1:

Javiera Mena

A mediados de los 2000, en Santiago, Chile, Mena surgió con un ritmo de indie pop, revolucionando el género con nuevas mezclas de sintetizadores pegajosos, fusionando diversos temas como narrativas queer e introspectivas. Hasta este momento, es considerada una de las autoras más visionarias del indie pop en América Latina.

Ángela Aguilar

Hija de Pepe Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, la menor de la dinastía ha sido un referente actual del regional mexicano, destacando por su vibrante falsete, lo que la posiciona como una de las artistas más consolidadas de su generación.

Yuridia

La exintegrante de La Academia se ha caracterizado por su extraordinario registro vocal y por la forma en que interpreta las canciones. La artista ha experimentado una transición musical, pasando de la balada al pop y recientemente al regional mexicano.

Alicia Villarreal

La cantante es un referente del regional mexicano con canciones como “¡Ay! Papacito” y “Te Aprovechas”. Se consolidó como una de las estrellas más influyentes del país. Su éxito “Te Quedó Grande la Yegua” sigue siendo su sello distintivo, pese a la controversial letra que confronta al hombre machista.

Becky G

Es una de las voces más versátiles de la actualidad dentro de la música latina. Inició como rapera en su adolescencia, pero más adelante se aventuró a otro género urbano como el reggaetón, que la llevaría al estrellato internacional con la colaboración que hizo con Bad Bunny en “Mayores”.

Anitta

La lista de los artistas brasileños que han tenido un alto impacto en la audiencia internacional es muy limitada, pero Anitta es una de las cantantes que se ha esforzado por ser parte de la escena global, dominando el inglés pero también perfeccionando el español. La estrella, en 2014, se haría reconocida por “Downtown” en colaboración con J Balvin.

Ednita Nazario

Originaria de Ponce, Puerto Rico, es una de las cantantes y compositoras con una poderosa y delicada voz, destacando por sus baladas románticas. Es reconocida por sus éxitos “Lo Que Son Las Cosas”, “Más Mala Que Tú”, “Tú Sabes Bien” y “Si No Me Amas”.

Natalia Jiménez

Nacida en Madrid, España, la cantante y compositora encabeza el grupo musical de pop La 5ª Estación, destacando por sus éxitos como “El Sol No Regresa” e “Inmortal”. Su talento la ha posicionado como una de las mejores voces líderes en la industria de la música latina.

Milly Quezada

Ganadora de tres premios Latin Grammys, Quezada se logró posicionar como una de las estrellas de merengue más influyentes de América Latina, contando con éxitos como “Entre Tu Cuerpo y El Mío”, “Volvió Juanita” y “Lo Que Más”.

Carla Morrison

Reconocida como una de las estrellas más queridas de la escena musical latina, su voz ha sido su sello distintivo y ha destacado por su estilo similar a los susurros. Sus letras emotivas la llevaron al estrellato en 2012 con canciones como “Déjenme Llorar”, que estuvo nominada al Grammy, “Eres Tú” y “Hasta la Piel”.

Mon Laferte

Originaria de Viña del Mar, Chile, la estrella se ha convertido en una de las artistas femeninas más estilizadas y atrevidas de la escena musical, comparada incluso con Amy Winehouse. Sus canciones más destacadas son “Amor Completo” y “Tu Falta de Querer”.

Alaska

Nacida en España tras la dictadura de Franco, la artista representa rebeldía, convirtiéndose en un ícono de la individualidad reverente, mezclando dos géneros como el punk y la disco. Su evolución de Alaska, Dinarama y después Fangoria, la ha posicionado como una de las cantantes camaleónicas, feminista punk y provocadora.

Rocío Jurado

En los años 60, Rocío Jurado inició su carrera incursionando en el flamenco antes de convertirse en un ícono internacional dentro del idioma español con el pop. Fue reconocida por agotar las entradas en el Madison Square Garden y por el apodo “la más grande”.

Lucero

Éxitos como “El Privilegio de Amar”, “Cuéntame” y “Electricidad” consolidaron a la actriz y cantante mexicana como una de las estrellas más queridas de México, quienes la apodaron “La Novia de América”.

Omara Portuondo

Originaria de Cuba, formó parte de Buena Vista Social Club, agrupación que la lanzó al estrellato. Fue parte de un grupo de músicos cubanos que mostraron estilos como el son, el bolero y el danzón. Fue parte del Jazz de La Habana.

Kali Uchis

La colombiana-estadounidense inició su carrera con temas fusionados entre el pop, indie y R&B, pero su fama llegó cuando en 2020 lanzó “Telepatía”, alcanzando 1,400 millones de reproducciones en Spotify hasta la actualidad.

Yuri

La veracruzana ha destacado por mantenerse vigente durante cinco décadas consecutivas, siendo una de las figuras claves de la escena musical en las décadas de los 80 y 90, con canciones como “Detrás de Mi Ventana” y “Hombre al Borde de un Ataque de Celos”, las cuales marcarían su carrera artística.

Isabel Pantoja

En 1985, la cantante originaria de España logró su primer top 10 en una de las listas de Billboard. Se hizo famosa por su característica voz potente y sus apasionadas interpretaciones.

Myriam Hernández

La cantante chilena ha marcado la música latina con sus éxitos como “El Hombre Que Yo Amo” y “Huele a Peligro”, consolidándola como una de las artistas más reconocidas de Chile. En mayo de 2025, Myriam se convertirá en la primera artista femenina en presentarse en un estadio en su país.

Rosario Flores

La cantante ha sido ganadora de dos Latin Grammys, convirtiéndose en una de las estrellas de España a mediados de los 90 y una de las más emblemáticas del país ibérico. Cautivó con su voz, profundidad emocional y su audaz experimentación.

Daniela Romo

La estrella ha destacado por mantenerse activa durante cuatro décadas seguidas. Es una de las artistas más respetadas e influyentes de América Latina, convirtiéndose en una de las intérpretes más perdurables de México por su capacidad artística y versatilidad.

Julieta Venegas

Nacida en Tijuana, la estrella ha cosechado grandes éxitos como “Limón y Sal”, “Me Voy” y “Andar Conmigo”.

Ana Bárbara

Reconocida con el Premio a la Trayectoria Musical en la gala de Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2024. La cantante ha incursionado en géneros como la banda, el norteño y el grupero.

Amanda Miguel

Una de las sopranos más reconocidas, se posicionó como una de las artistas más icónicas de la música pop romántica latinoamericana, sobresaliendo con temas como “Así No Te Amará Jamás” y “Él Me Mintió”.

Ana Torroja

La voz de Mecano posicionó a la cantante como una de las estrellas pop de los 80 más reconocidas de la música en español. Después de la disolución de la agrupación, la estrella, en dueto con Aleks Syntek en “Duele El Amor”, logró estar en el número 1 de Latin Pop Airplay.

Marta Sánchez

La reina del pop en España se dio a conocer en los años 80, abriéndose camino en la música latina. Con éxitos como “Soldados del Amor” y “Con Tan Sólo Una Mirada”, alcanzó fama internacional.

Paulina Rubio

Recordada por sus temas como “Yo No Soy Esa Mujer” y “Ni Dulces, Ni Juguetes”, la ex Timbiriche es una de las artistas más famosas de México, caracterizada por su voz ronca y cruda y un estilo que la ha llevado a ser apodada “La Chica Dorada”.

Natalia Lafourcade

La estrella saltó a la fama con su éxito “En Los 2000” y, pese a eso, sigue reinventándose con nuevos géneros musicales, los cuales han sido un éxito.

Paquita la del Barrio

En la década de los 70, la estrella recientemente fallecida saltó a la fama como un símbolo de empoderamiento femenino, destacando por sus éxitos como “Rata de Dos Patas” y “Tres Veces Te Engañé”. Sus letras siempre fueron polémicas en el regional mexicano.

Andrea Echeverri

La vocalista de Atercipelados ha ganado fama por el género del rock, con éxitos como “Bolero Falaz” y “Florecita Rockera”.

Kany García

La puertorriqueña cuenta con éxitos como “Hoy Ya Me Voy”, “Feliz” y “Esta Soledad”, que hablan sobre la feminidad y los altibajos de la vida.

Jennifer López

La artista de Bronx ha sido reconocida por sus éxitos como “On The Floor” y sus participaciones en el cine.

Christina Aguilera

De raíces ecuatorianas, la estrella que vive en Estados Unidos ha tenido grandes éxitos, entre ellos su álbum ganador del Latin Grammy Mi Reflejo.

Alejandra Guzmán

La ‘reina de corazones’ alcanzó la fama gracias a sus raíces artísticas. Sin embargo, fueron sus éxitos como Hey güera y Eternamente bella los que la llevaron al estrellato internacional.

Gloria Trevi

La estrella originaria de Monterrey reinventó el género pop con sus icónicas obras musicales, como Todos me miran y Dr. Psiquiatra.

Thalía

La exintegrante de Timbiriche ha destacado por su voz, cautivando a una audiencia que se siente atraída por sus tonos dulces y su estilo único.

Rosalía

La cantante española ha redefinido el pop global, desafiando las normas de la industria. Reconocida por su álbum Motomami, reinventó sonidos con canciones como SAOKO.

La India

La estrella de salsa de los 90 fusionó el R&B y la sensibilidad del hip-hop, logrando un estilo único en la música latina.

Ivy Queen

Inició su carrera en los 90 y se ganó el título de la Reina del Reggaetón. Debutó en las listas de Billboard con su éxito Quiero bailar.

Jenni Rivera

La ‘Diva de la Banda’ causó revuelo en el regional mexicano con sus polémicas canciones como Inolvidable y Querida socia.

Mercedes Sosa

Considerada una de las voces más prodigiosas de América Latina, la cantautora argentina se convirtió en un símbolo de protesta, justicia social y libertad.

Laura Pausini

Nacida en Italia, la artista se consolidó en la música latina con canciones como Víveme y Las cosas que vives.

Olga Tañón

Con el título de ‘Mujer de fuego’, la estrella cuenta con éxitos como Es mentiroso y Muchacho malo.

Ana Gabriel

Originaria de Sinaloa, México, la cantante de baladas románticas ha dejado huella con temas como Quién como tú y Evidencias.

Rocío Dúrcal

La prodigiosa voz de Rocío Dúrcal, originaria de España, alcanzó el éxito con melodías como La gata bajo la lluvia y Costumbres.

Karol G

La colombiana se ha posicionado como una artista influyente gracias a su reciente disco Mañana será bonito.

Celia Cruz

La cubana saltó al estrellato por su enérgica puesta en escena y su icónica frase: ¡Azúcar!. Entre sus éxitos se encuentran temas como La negra tiene tumbao.

Selena

La reina del Tex-Mex se hizo famosa a la edad de 20 años con éxitos como No me queda más, Amor prohibido y Como la flor.

Gloria Estefan

Gloria Estefan es una cantante, compositora, actriz y empresaria cubano-estadounidense, conocida como una de las artistas latinas más exitosas y trascendentales en la historia de la música. Entre sus éxitos más destacados se encuentran Conga, Rhythm Is Gonna Get You, Don’t Wanna Lose You y Anything for You. A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con numerosos premios, incluidos varios Grammy y Latin Grammy.

Shakira

Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Desde joven, mostró un talento excepcional para la música, comenzando a escribir canciones y a desarrollar su estilo único, que fusiona géneros como el pop, el rock, la música latina, el reguetón y la música del Medio Oriente. Shakira alcanzó la fama internacional con su álbum Pies Descalzos (1995) y se consolidó como una superestrella global con Dónde Están los Ladrones (1998).