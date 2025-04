Famoso conductor de TV demandó a sus papás con el DIF y la policía cuando tenía 5 años

El famoso programa Sale El Sol anunció hace unas semanas que nuevos presentadores se integrarían al proyecto televisivo para hacer crecer la familia de Imagen TV.

Bajo la conducción de Gustavo Adolfo Infante, Johanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, el espacio ha logrado posicionarse como una de las mejores emisiones de espectáculos, siendo competencia de Hoy, Venga La Alegría y Cuentámelo ya.

Como suele pasar con los programas, estos se innovan constantemente, tanto en la línea de contenido como en el cuerpo de presentadores, buscando atraer aún más a la audiencia.

Conductora de 'Sale el sol' denuncia que fue amenazada de muerte Amenazas de muerte

Nuevos presentadores de TV llegan a Sale El Sol

Recientemente se dio a conocer a los nuevos conductores que se integrarían al proyecto. Seis personas fueron las seleccionadas: Mauricio Mancera, Gaby Ramírez, Pepe Bandera, Paulina Mercado, Kati Zaragoza y Beibi.

Con la llegada de estos presentadores, la dinámica del programa ha cambiado, manteniendo la atención de los seguidores gracias a los juegos que se han sumado a la emisión televisiva, sacando risas a quienes ven el programa.

Conductor revela que denunció a sus papás con el DIF

Durante el juego de ‘Lo que se cuenta en trapitos, se queda en…’, los presentadores de TV fueron confesando algunas cosas personales que causaron risas entre los espectadores.

Entre las anécdotas reveladas, destacó la de Johanna Vega-Biestro, quien confesó que la primera vez que conoció a su esposo, él la ignoró. No obstante, dio una razón válida para que él mantuviera distancia con ella en ese tiempo. Según la presentadora, conoció a su actual pareja cuando ella tenía solo 14 años y él 25, por lo que esa era la verdadera razón.

Pero sin duda, lo que sorprendió fue el sinceramiento de Mauricio Mancera, quien confesó que cuando tenía 5 años demandó a sus papás con la policía y el DIF. Según el conductor, todo lo hizo en múltiples ocasiones cuando lo regañaban y no lo dejaban ir a una fiesta de patinaje:

“Una vez presenté denuncia en el DIF porque me regañaron y no me dejaron ir a una fiesta de patinaje. Los de la policía un día me dijeron: ‘Niño, deja de estar bromeando’, y ahí fue cuando dejé descansar a la policía y me fui con el DIF.”

Ve aquí el video: