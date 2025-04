Los Bunkers en CDMX: Conoce el setlist para sus conciertos en el Metropólitan

La banda chilena Los Bunkers, quienes se han convertido en un referente del rock latinoamericano, regresarán a la Ciudad de México con una serie de conciertos que prometen ser inolvidables para sus seguidores mexicanos. La agrupación, conocida por éxitos como “Llueve sobre la ciudad” y “Miño”, se presentará en el icónico Teatro Metropólitan, ofreciendo un espectáculo íntimo y cercano con su público como parte de su Gira Acústica.

Los conciertos de Los Bunkers en la CDMX forman parte de una gira especial en su carrera, en la que están presentando tanto sus clásicos como sus últimas canciones. Se espera que los shows sean una celebración de su trayectoria musical y un reencuentro emotivo con sus seguidores mexicanos.

Los Bunkers (Instagram Los Bunkers)

Como parte de sus presentaciones en Teatro Metropólitan, Los Bunkers compartieron con Publimetro todo el proceso por el que han atravesado, además de externar su emoción por reencontrarse con el público mexicano.

Tras el éxito que han ganado con su gira, ¿cómo se sienten en este punto de su carrera?

“Muy bien, satisfechos, orgullosos de cada cosa que nos ha ido sucediendo, sobre todo, tomando en cuenta que estuvimos en un receso por varios años y el volver a estar juntos, a compartir, a subirnos a un escenario para compartir con nuestro público, tanto en Chile como en México, ha significado pura experiencia bonita”.

¿Qué significa traer su Gira Acústica al Teatro Metropólitan?

“Felices, el Metropolitan ha sido un lugar en donde hemos tocado varias veces, le tenemos mucho cariño, un lugar especial, muy bonito, que suena muy bien, entonces estamos felices de volver a tocar y mayormente con este trabajo bajo el brazo, con este con este show”.

¿Qué puede esperar el público de sus presentaciones en el Teatro Metropólitan?

“Creemos que el espectáculo tiene un una característica muy bella y que lamentablemente no debiera ser así porque porque debiera ser como la norma, pero todo lo que la gente va, o sea, todo lo que la gente va a ver y va a escuchar lo que se está interpretado en el momento, no hay cosas grabadas, no hay pistas, no hay computadores y eso provoca una emoción también y una manera muy distinta de de recibir la música”.

Posible setlist de Los Bunkers en CDMX

Como parte de las características de la gira de la agrupación el setlist no ha sido revelado, no obstante, el público puede esperar algunos de estos temas.