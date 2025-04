¿Es en serio? Con apenas 24 años Ela Taubert ya es un ídolo… aunque no canta como Adele

Cuando Ela Taubert era niña, de unos 9 años de edad, se presentó a un concurso de canto buscando cristalizar uno de sus grandes sueños infantiles: ser artista, pero ese pudo ser el fin de su anhelo. Cuando escuchó a los otros competidores se desanimó y lloró.

“Me acuerdo que había un montón de niños, mucho más que talentosos que yo y me dio muchísimo miedo. Y mi mamá me dijo algo que me marcó para el resto de mi vida: ´¿Qué te pasa? Mira: tú nunca vas a poder cantar como Adele…´. Y yo: Ok, gracias (risas)… ´pero Adele nunca va a poder cantar como tú´”.

Esa, añade la artista colombiana, ganadora del Latin Grammy ha sido una de las lecciones más lindas que recibió de su madre, la presentadora, diseñadora, creadora de espacios y exreina de belleza, Érika Taubert.

“Porque todos somos únicos e irrepetibles, en cada uno de lo aspectos. Y mi mamá siempre ha sido ese motor para salir adelante, de creer en mí, de no compararme, de que cada vez que estoy perdiendo el equilibrio en mi vida ella es mi polo a tierra, ella ha sido una pieza muy importante”, indicó Ela.

De 24 años de edad, la cantante de “Yo primero”, quien se presentará el 6 de abril en el Festival Pa´l Norte, recordó que siempre quiso ser artista. Siendo niña se disfrazaba de Hannah Montana, se ponía pelucas y se maquillaba como Avril Lavigne.

“Desde niña tuve ese sueño”, afirmó. “Mi mamá vio ese sueño y me dijo: ´Si es lo que tú quieres, lo vamos a hacer y ¡súper bien!´ y fuimos por ello, las dos juntas.

“Yo digo que sin mi mamá no hubiera podido hacer nada. Literal, mi mamá fue y es protagonista y siempre digo que todo es de ella, porque ella fue la razón por la cual creí en mí”.

Una artista vunerable

Ela se define como una artista vulnerable, una persona sencilla para la que es muy fácil llorar.

“Lloro por todo, porque veo una mosca o porque matamos un zancudo (muchas risas). Soy muy sensible, creo mucho en la vulnerabilidad porque toda la vida lo fui”, expresó. “Creo que todos somos vulnerables, y de alguna forma en mis canciones trato de ser lo más vulnerable posible y comparto un pedacito siempre de mi corazón… vivencias e historias”.

Es con ese público que comparte sus historias musicales con el que se siente “conectada”.

“Sin ellos no soy Ela; literal, ellos son la razón, el propósito. Me mandan ese motor para poder avanzar y seguir cada vez que salgo de mi casa y me encuentro con una persona que escucha las canciones. Es como que me da mucho amor y mucha paz”.

Siempre, añadió, nada de trata de ella sino de su público.

“De hacerlos felices de compartir con ellos. Siempre ha sido desde el principio”.

¿Es en serio?

Ela tiene un nuevo sencillo titulado “¿Es en serio?”, producido por Rami y Max Martin, quienes han trabajado con estrellas como Britney Spears, Backstreet Boys y Celine Dion.

Calificó la experiencia como algo único en su vida.

“Te das cuenta de que los más grandes siempre tienen mucho por compartir, de dejan participar, te aconsejan. Fue algo muy grade haber podido grabar con ellos”.

Y si el 2024 fue muy grande para Ela, este año será mejor.

“Ya después del 10 de abril voy a poder decir muchas cosas… ¿un adelantito?... bueno pues es algo referente a música, a escenarios”.

Después de todos estos buenos momentos, su éxito y de aquella lección que le dio su madre ,ahora Ela, ¿querrá cantar como Adele?

“¡Quién no, por favor!, quién no!”, expresó entre risas.

Ella es Ela