Exconductora de ‘Hoy’ publica escalofriante fotografía de un fantasma en su edificio

Los sucesos paranormales siempre han llamado la atención de la audiencia, haciendo que incluso los programas que abordan estos temas tengan una fama exorbitante por sobre los demás.

Ya sea que los seguidores del terror se sientan atraídos porque les genera emociones fuertes o solo les provoque curiosidad saber por qué suceden ese tipo de apariciones, que dejan a más de uno queriendo saber más sobre el suceso.

Es por eso que cuando una figura pública cuenta su experiencia por algún medio o en un post, también causa que la opinión se divida y algunos cuestionen la veracidad de lo expresado por el famoso.

Fantasma en parqueadero (Captura)

Exconductora revela fotografía escalofriante

A través de X, Fernanda Ostos, quien también es actriz, realizó una publicación inquietante acompañada de una fotografía en la que se puede observar a un niño detrás de las butacas. De acuerdo con la famosa, se trata de un área común dentro del edificio donde vive.

“Amikos, tengo miedo. Uno de los chicos de seguridad del edificio donde vivo tomó esta foto a oscuras (con flash) en una de las áreas comunes y, cuando la vio para mandar el reporte diario, salió esto. Me voy del país”, escribió la presentadora. Su asombro no es para menos. La imagen evoca a escenas de la aterradora saga Ju On (La Maldición).

Sus seguidores cuestionaron la veracidad de la fotografía y la famosa negó por completo que se tratará de un montaje, asegurando que es una imagen que fue tomada como parte del trabajo que realiza el guardia de seguridad.

“Todas las noches cuando hacen su ronda para ver que todo esté bien en el edificio toman fotos de las áreas comunes y las mandan a administración y esa es la sala de proyección. Es una foto que diario toman, pero ese día salió eso, esa sala nadie la usa y está con llave. Te tienen que subir a abrir”, indicó.